Koncertno ljeto u Hrvatskoj: Dolaze nam brojna velika rock imena

Queens Of The Stone Age (QOTSA), jedan od najvećih rock bendova današnjice, dolazi u Zagreb na stadion Šalata 22. i 23. srpnja. "No One Knows", "Negative Space", "Emotion Sickness", "Paper Machete", "Smooth Sailing", "Make It Wit Chu", "Little Sister", "Go With The Flow" ili "Song For The Dead" samo su neki od hitova koji su, uz brojne hitove uz višestruke nominacije za Grammya i redovite pozicije na ljestvicama najboljih albuma, QOTSA označili jednim od najvažnijih rock bendova na svijetu.