Kurelić novi predsjednik

Konstituirano Gradsko vijeće Rijeke

07. kol. 2025. 11:28
Gradsko vijeće Rijeke
Robert Kurelić novi je predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke. Dobio je 16 glasova vijećnika, a protiv je bilo 9. Time je konstituirano Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Ključni glas za izbor Kurelića bio je Stefan Mataja Mafrici koji je prva dva puta bio protiv.

Svoju promjenu je objasnio stavom da bi novi izbori odnosno tehnički proračun “doveli u pitanje osjetljive skupine građana”.

U 16 glasova za nalazi se 11 vijećnika s liste Ive Rinčić, tri vijećnika s liste Marka Filipovića te dva vijećnika Mosta.

Protiv je bilo 9 vijećnika, dok su članovi HDZ-a izašli iz vijećnice za vrijeme glasanja, javlja Novi list.

Gradsko vijeće Rijeke Rijeka

