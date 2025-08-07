Oglas

Provjerite police: Povlači se nekoliko proizvoda

N1 Info
07. kol. 2025. 08:36
zdjelice s umacima, majoneza, kečap, senf,
Pixabay / Ilustracija

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu nekoliko proizvoda.

Povlače se umaci:

  • Mang Tomas | All Purpose Sauce Hot 330g
  • Mang Tomas | All Purpose Sauce Regular 330g
  • Mang Tomas | All Purpose Sauce Regular 550g

datuma najbolje upotrijebiti do 25.11.2025. od dobavljača Beagley Cooperman, De Kwakel, Nizozemska, zbog alergena (soja) koji nije naveden na deklaraciji proizvoda.

S obzirom da na proizvodu nije označen alergen soja, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Više pročitajte OVDJE.

umaci

