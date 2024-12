Kosor o procesu biranja ustavnih sudaca: To je bila dogovorena igra

Podijeli :

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirala izbor sudaca za Ustavni sud i predsjedničke izbore.

Kosor se osvrnula na to da su ustavni suci sami sebi produljili mandat.

“Mogu reagirati samo čitajući Ustav i Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH. Nema ni jednog uporišta da bi Ustavni sud sam sebi produživao mandat. Takva mogućnost nije predviđena, pa ni interpretacije Ustava. Tko bira Ustavni sud? Hrvatski sabor bira suce Ustavnog suda i Hrvatski sabor jedini može donositi odluke u tom smislu”, tvrdi Kosor.

“Nažalost kroz ove godine, Ustavni sud je sam sebe pretvorio u neki nad sud, ali to je neka druga tema.”

“Kad bi tijela sama sebi produžavala mandat i kad bismo pristali da to postane praksa, onda bi npr. većina zastupnika u Hrvatskom sabor mogla sebi produžiti mandat i mogli bi zastupnici u Hrvatskom saboru, većina, reći ‘a to bi se možda moglo dopasti i mnogima u opoziciji, da iz nekih razloga nećemo sad raspisati izbore, nego ćemo si lijepo produžiti mandat”, govori Kosor.

Ističe da je to nezamislivo u sustavu parlamentarne demokracije gdje postoji izbor i reizbor.

“Postoji mandat od osam godina ustavnih sudaca i može se podužiti na šest mjeseci i to je to. Sucima Ustavnog suda je istekao mandat u lipnju pa su onda produženi još na šest mjeseci. Ustavni sud je onda trebao upozoravati i u srpnju, i u kolvozu, a osobito u rujnu. Po mom mišljenju su trebali biti izabrani najkasnije početkom listopada. Bilo je vremena za to. To što se dogodilo da se čekao cajtnot, mislim da je to bila dogovorena i predviđena igra – da se pokaže sva raskoš svemoći onih koji odlučju”, smatra Kosor.

Komentriala je i predsjedničke izbore.

“Plenković se mora početi pripremati za sudar svjetova”

“Mislim da se Plenković mora početi pripremati za novih tri i pol godine suradnje sa Zoranom Milanovićem jer to bi tek mogao biti sudar svjetova, ako Milanović pobijedi. I mislim da je onda spreman skinuti rukavice do kraja. I teško mogu i zamisliti kakvi to sudari sve mogu biti. Bojim se suradnje oko sazivanja Vijeća za nacionalnu sigurnost za obranu. Pogledajte što se događa u svijetu. Oni i dalje ne sazivaju tu sjednicu. Milanović je rekao da će ga pozvati i sad u kampanji i odmah prvog dana nakon što bude izabran. Mislim da Andrej Plenković ono što može učiniti važno i dobro za državu jest da konačno pristane na taj poziv – to se neće dogoditi. Mislim da nas nas čeka još jedno turbulentnije razdoblje, nego što smo mogli zamisliti.”

Kosor se kratko osvrnula na ankete oko predsjedničkih izbora.

“Sva istraživanja pokazuju da Zoran Milanović pobjeđuje. To je s druge strane dvosjekli mač upravo zbog datuma kad su izbori da dio njegovih birača odustane od izlaska na biralište jer izgleda kao da je sve gotovo. Dok se ne prebroje zadnji listići, ništa nije odlučeno”, kaže Kosor.

