Kroflin: Socijalni dijalog se ne može svoditi na to da premijer dođe na jedan sastanak svakih tri do šest mjeseci

Matija Kroflin, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, u Novom danu je razgovarao s Ninom Kljenak.

Matija Kroflin se osvrnuo na plaće u Hrvatskoj. “Zadnje dvije godine je bio relativno primjeren rast plaća. To potiče potražnju, potrošnju i onda ima utjecaj na rast BDP-a. Međutim, morate i dalje nastaviti dizati standard građana. U ovom trenutku, imamo prostora. Inflacija nije eksplozivna, samo je bitno da ju naše plaće prate. To je igra koju moramo igrati i igrat ćemo još vjerojatno godinu, dvije, sve dok se ekonomski ciklusi ne ustabile”, objasnio je Krofilin.

BDP nam je 2016. nomilano porastao 70 i nešto posto, dodaje Kroflin, onda je očekivano da i plaće otprilike toliko rastu.

Kroflin nije potpisao dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru. “Nije me briga kako nas doživljava Vlada pa ni drugi kolege. Imamo legitimno pravo odlučiti o interesima naših članova. Mislim da bi to svi trebali razumjeti i prihvatiti”, rekao je Kroflin.

Kroflin kaže da problem u adekvatnom socijalnom dijalogu traje dvije godine. “Morali smo prijetiti prosvjedima jer nismo započeli razgovarati. S druge strane imate ministarstvo koje nije spremno na razgovore, nego je fokus negdje drugdje. Ne stignu pripremiti odgovore, ni definirati svoje stajalište. Ako nemate stav oko nekih pitanja, onda ne možete ni izraditi normu. Taj posao se ne doživljava ozbiljno, a to je socijalni dijalog”, kazao je glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Upozorio je kako ministarstvo, iako je moralo, nije napravilo vrednovanje. “Povinulo se političkim prioritetima. Trebalo se barem u hodu spasiti koje su se mogle i dale spasiti. Uz krajnje naše pritiske uspjeli smo jako malo popraviti. U konačnici, imali smo devet mjeseci kada smo radili prosvjede. Izgleda da ćemo opet morati raditi prosvjede da se to negdje pomakne. Mi možda ne bismo radili prosvjede da smo mogli utjecati prilikom samog donošenja uredbe bolje i kvalitetnije. Socijalni dijalog se ne može svoditi na to da premijer dođe na jedan sastanak svakih tri do šest mjeseci i pokaže dobru volju “, rekao je Kroflin koji kaže da je barem njegov dolazak “slamka spasa da ga pokušaju uvjeriti da donese odluku”.

Ponovno su pisali premijeru prije par dana i traže sastanak. “Mislimo da je devet mjeseci bio dovoljan rok u ministarstvu da se shvati da postoji problem”, pojasnio je razlog. Plenković im je odgovorio da će se o tome pričati. “Malo ćemo pričekati pa vidjeti što dalje”, rekao je.

