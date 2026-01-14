"Međunarodna zajednica ljude treba pozvati na odgovornost i procijeniti je li intervencija bila zakonita. No venezuelanski narod osjetio je olakšanje. Ne poznajem nijednog Venezuelanca koji žali što je Maduro otišao, svima je drago što je otišao. Naprosto je u ljudskoj prirodi reći da se možda predsjednik Trump nije pridržavao svih pravila, nije bilo jasnog međunarodnog konsenzusa, čak ni potpore Kongresa, što je problematično. Ali realnost je takva da su oporba i venezuelanski narod tražili tu intervenciju i to je jedan od razloga zašto se predsjednik odlučio na taj potez. Isto tako, moramo biti jasni: Venezuela je postala odmetnuta država s veoma lošim akterima koji u zemlji djeluju već dva desetljeća, što je predstavljalo prijetnju nacionalnoj sigurnosti ne samo za SAD nego i globalno. Stoga je Maduro morao otići. Nažalost, morao je otići na ovakav način, bez konsenzusa međunarodne zajednice i Kongresa. No o tim stvarima treba raspraviti i sagledati ih, a zatim možemo krenuti dalje."