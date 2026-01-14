Oglas

VIDEO / Poznatu srpsku pjevačicu gađali grudama na koncertu, nastavila je pjevati iz kombija

N1 Srbija
14. sij. 2026. 10:42
ana bekuta
Screenshot / Instagram

Nekoliko stotina Čačana okupilo se u utorak navečer, oko 21.30 sati, ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u znak prosvjeda zbog, kako navode, „besmislenog i nepotrebnog trošenja 4,5 milijuna dinara“ iz gradskog proračuna za koncert koji vlast organizira na trgu povodom dočeka Nove godine po julijanskom kalendaru.

Bekutu gađali grudama

S velikog zvučnika puštali su rock glazbu dok se na gradskom trgu održavao koncert lokalnog Kulturno-umjetničkog društva „Abrašević“, nakon kojeg je započeo koncert estradne pjevačice Ane Bekute.

Građani koji su prosvjedovali protiv koncerta dijelili su kuhano vino i rakiju, zviždali te puhali u zviždaljke i trube. Na snimkama se vidi da su s prosvjeda Anu Bekutu gađali grudama snijega.

Prostorije Gradskog odbora SNS-a bile su u mraku, a ispred njih je stajalo tek nekoliko policajaca.

Prosvjednicima se pridružio i orkestar

Oko 22.00 sata prosvjednicima se pridružio i trubački orkestar.

Policija, koja je bila prisutna i na gradskom trgu i ispred prostorija SNS-a, nije reagirala.

Oba događaja – koncert na gradskom trgu u organizaciji gradske vlasti i prosvjed građana Srbije ispred prostorija SNS-a, na koji su pozvale neformalne građanske skupine „Građani Čačka u blokadi“ i „Pokretač“ – protekla su bez incidenata.

Teme
SNS ana bekuta srbija čačak

