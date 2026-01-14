VIDEO / Poznatu srpsku pjevačicu gađali grudama na koncertu, nastavila je pjevati iz kombija

Nekoliko stotina Čačana okupilo se u utorak navečer, oko 21.30 sati, ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u znak prosvjeda zbog, kako navode, „besmislenog i nepotrebnog trošenja 4,5 milijuna dinara“ iz gradskog proračuna za koncert koji vlast organizira na trgu povodom dočeka Nove godine po julijanskom kalendaru.
Bekutu gađali grudama
S velikog zvučnika puštali su rock glazbu dok se na gradskom trgu održavao koncert lokalnog Kulturno-umjetničkog društva „Abrašević“, nakon kojeg je započeo koncert estradne pjevačice Ane Bekute.
Bekutanerka traži miliciju da je štiti od Čačana. pic.twitter.com/ORortkHpne— Dnevna doza Čačanina (@DnevnaDCacanina) January 13, 2026
Građani koji su prosvjedovali protiv koncerta dijelili su kuhano vino i rakiju, zviždali te puhali u zviždaljke i trube. Na snimkama se vidi da su s prosvjeda Anu Bekutu gađali grudama snijega.
Prostorije Gradskog odbora SNS-a bile su u mraku, a ispred njih je stajalo tek nekoliko policajaca.
U Čačku ne žive ćacad! pic.twitter.com/XX0AYGYoH5— Slavica Petrovska (@SlavicaPetrovs1) January 13, 2026
Prosvjednicima se pridružio i orkestar
Oko 22.00 sata prosvjednicima se pridružio i trubački orkestar.
Policija, koja je bila prisutna i na gradskom trgu i ispred prostorija SNS-a, nije reagirala.
Oba događaja – koncert na gradskom trgu u organizaciji gradske vlasti i prosvjed građana Srbije ispred prostorija SNS-a, na koji su pozvale neformalne građanske skupine „Građani Čačka u blokadi“ i „Pokretač“ – protekla su bez incidenata.
