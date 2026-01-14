Oglas

Bivša američka veleposlanica

Nathalie Rayes za N1: U Venezueli više nema pasa lutalica, ljudi su ih pojeli jer nisu imali hrane

N1 Hrvatska
14. sij. 2026. 10:07

Bivša američka veleposlanica u Hrvatskoj Nathalie Rayes razgovarala je u Novom danu s našim Hrvojem Krešićem. S obzirom da je rođena u Venezueli analizirala je situaciju u zemlji nakon američke operacije i uhićenja Nicolasa Madura.

