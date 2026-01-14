Amir Hamzagic / PIXSELL / ATAImages

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se u kampanju mađarskog premijera Viktora Orbána za parlamentarne izbore sudjelovanjem u promotivnom spotu s još deset političara, među kojima su premijeri nekoliko zemalja, ali i lideri njemačke i francuske krajnje desnice.

U spotu za izbore, koji su danas raspisani za 12. travnja, potporu Orbánu pružaju premijeri Italije, Češke i Izraela – Giorgia Meloni, Andrej Babiš i Benjamin Netanyahu, koji se često opisuju kao desni populisti.

Među političarima su, međutim, i oporbeni lideri krajnje desnice iz Njemačke, Francuske, Španjolske i Austrije – supredsjednica Alternative za Njemačku (AfD) Alice Weidel, čelnica Nacionalnog okupljanja u francuskom parlamentu Marine Le Pen te predsjednici španjolske stranke Vox i Slobodarske stranke Austrije, Santiago Abascal Conde i Herbert Kickl.

U promotivnom spotu Orbánove stranke Fidesz pojavljuju se i desničarski predsjednik Argentine Javier Milei, potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini, koji je ujedno i čelnik nacionalističke stranke Liga, kao i bivši poljski premijer Mateusz Morawiecki, danas predsjednik paneuropske Stranke europskih konzervativaca i reformista.

Spot, koji je Orbán objavio na platformi X, započinje govorom američkog glumca i komičara Roba Schneidera, koji je na predsjedničkim izborima u SAD-u 2024. najprije podržao Roberta F. Kennedyja mlađeg, sadašnjeg ministra zdravstva, a potom republikanskog kandidata Donalda Trumpa.

Vučić u spotu kaže: „Nadam se da će sljedeći izbori puno značiti svima nama, što znači da ćemo svjedočiti još jednoj pobjedi Fidesza.“

Predsjednik Mađarske Tamás Sulyok objavio je da će se parlamentarni izbori održati 12. travnja.

Prvi put od povratka na vlast 2010. godine Orbán se suočava sa snažnim protivnikom – Péterom Magyarom, čija je konzervativna Stranka poštovanja i slobode (TISZA), prema većini anketa, u prednosti u odnosu na Fidesz.

Magyar, bivši dugogodišnji član Orbánova Fidesza (2002. – 2024.), obećava jačanje neovisnosti pravosuđa, borbu protiv korupcije i pružanje biračima jasne alternative sadašnjoj vlasti.