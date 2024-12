Majka djevojčice koja je svjedočila napadu u školi najavila prosvjed: Gospodo, tražimo samo jedno od vas

Podijeli :

Mirela Buzov je majka djeteta iz petog razreda, koje je svjedočilo napadu u osnovnoj školi zagrebačkog naselja Prečko.

Prepričala je riječi svoje kćeri.

Ministrica zdravstva razgovarala s napadačem na osnovnu školu u Prečkom Učiteljica koja je branila učenike stabilno, operirani dječak van životne opasnosti

“Bili su na tjelesnom, nisu znali što se događa. Izašla je na hodnik po jaknu i vidjela je svog prijatelja na tlu, krvavog. Mislila je da se radi o boji zbog likovnog, dok nije vidjela da si pozivaju pomoć i viču. Vidjela je napadača kako guši učiteljicu koja joj je bila razrednica. Želimo joj sve najbolje i sućut roditeljima, proplakali smo cijeli dan. Tu smo za njih skroz”, kazala je Buzov pa nastavila:

“Kad je shvatila da se nešto događa, brzo je pobjegla natrag u svlačionicu. Njihov profesor ih je odmah izveo van iako su bili u kratkim hlačicama. Nema veze. Kasnije ih je pustio unutra da se obuku.”

Ima poruku za odgovorne, a kaže da se svi roditelji jednoglasno slažu…

“Gospodo, samo jedno tražimo od vas. Ne posustajemo. Možete vi zaključati škole… Tražimo ministra, pravobraniteljicu, Tomaševića, Milanovića… da stave zaštitara u škole. Samo to tražimo, ništa drugo. On možda jučer ne bi spriječio tragediju, ali možda i bi, možda bi napad bio manjeg intenziteta. Prosvjed je 7.1. i mi nećemo posustati. Kako će naša djeca nakon dva tjedna ući na mjesto zločina? Ljudi koji ovakve napade dožive na radnom mjestu, dvije godine se ne oporavljaju. Samo to tražimo, zaštitara. Zaključana vrata će razbiti. Svaka škola treba zaštitara. I svaki vrtić.”

Naglasila je da djeci sad treba pomoć kako bi se malo oporavila.

“I, molim još jednom novog ravnatelja, ako nam država ne pomogne, mi roditelji ćemo plaćati i financirati zaštitara. Samo da naša djeca budu sigurna. Tu je tisuću roditelja, plaćamo sve doprinose i da oni ne mogu dva zaštitara staviti u škole. Kupuju avione, pomažu ovima i onima, a za zaštitare nemaju”, naglasila je Mirela Buzov.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Građani pred školom pale svijeće: “Imam školarca, žao mi je djece, osjećam tugu…” Plenković nakon izvanrednog sastanka: “Želimo da sigurnost u školama bude viša”