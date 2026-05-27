Za prihvat svih ročnika trebaju još četiri vojarne, MORH širi kapacitete u tri grada
Veći kapaciteti se namjeravaju izgraditi u vojarnama u Benkovcu, Dugom Selu i Varaždinu, te u Belom Manastiru gdje se planira izgradnja nove vojarne
Ministarstvo obrane (MORH) u ovom trenutku ima dovoljno kapaciteta za prijem svih mladića koji navršavaju 19 godina starosti i time postaju obveznici temeljnoj vojnog osposobljavanja (TVO), odnosno, kolokvijalno rečeno, obveznog vojnog roka, piše Novi list.
Međutim, neslužbeno doznajemo, u MORH-u užurbano rade na proširenju kapaciteta da, kada za nekoliko godina poraste broj ročnika, bude dovoljno mjesta za sve koji imaju zakonsku obvezu prolaženje TVO-a.
Prvi su ročnici u vojarne ušli početkom ove godine, a prije nekoliko dana TVO je počeo polaziti i drugi naraštaj. Svake godine otprilike oko 19.000 mladića napuni 19 godina i time postaju obveznici TVO-a.
Struktura generacije
Sudeći po prvim podacima od početka ponovnog služenja vojnog roka, u MORH-u računaju da njih otprilike deset posto ne prolazi obvezni liječnički pregled i stoga nije obvezno služiti vojni rok. Sudeći po dosadašnjim podacima između dva do tri posto njih poziva se na prigovor savjesti i upućuje se na civilno služenje vojnog roka u sustav civilne zaštite ili u jedinice lokalne samouprave.
Politika MORH-a je da praktički svatko tko se pozove na priziv savjesti može služiti civilni vojni rok, odnosno ako zadovoljava temeljne uvjete.
Priziv savjesti odbija se tek u rijetkim slučajevima, naprimjer ako se netko pozove na njega, a istovremeno posjeduje oružje i aktivni je lovac.
Usto, prema podacima kojima raspolaže MORH od tih 19.000 mladića koji čine godišnji potencijal ročnika – njih otprilike 11.000 do 12.000 upisuje fakultet i time dobivaju pravo na odgodu služenja vojnog roka. Ta odgoda može najdulje trajati do 30. godine života, a pravo na nju se može ostvariti i po nekim drugim osnovama.
Kada se to sve oduzme, dolazi se do brojke od oko 5.000 do 6.000 ročnika godišnje koji prolaze program TVO-a, što plus-minus odgovara trenutačnim kapacitetima vojarni u kojima se odvija vojna obuka. Vojni rok se trenutno služi u tri vojarne, to su Knin i Slunj u kojima je u prvom naraštaju služilo po 200 ročnika, te vojarna u Požegi s 400 ročnika, dakle ukupno 800. Godišnje se planira pet naraštaja.
MORH u hodu podiže kapacitete pa je tako drugi naraštaj koji je u vojarne ušao 18. svibnja porastao na 900 ročnika, a u kolovozu kada će u vojarne ući treći naraštaj, broj će već narasti na 1.000 ročnika.
Godišnje se planira pet naraštaja, što znači da će se godišnje obučiti oko 5.000 ročnika, što je otprilike njihov godišnji priljev kada se oduzmu oni s prigovorom savjesti, koji ne prođu liječnički pregled i koji zbog raznih razloga, najčešće upisa fakulteta, odgađaju vojni rok.
Plaća i staž
Međutim, u MORH-u su svjesni da stvari tako mogu funkcionirati samo u prvim godinama, dok vojni rok ne počnu služiti oni koji su ga odgađali pa će se morati pronaći prostor i za njih pored ovih fiksnih otprilike 5.000 godišnje. Stoga MORH planira graditi nove dodatne kapacitete za obuku.
Oni se namjeravaju izgraditi u vojarnama u Benkovcu, Dugom Selu i Varaždinu, te u Belom Manastiru gdje se planira izgradnja nove vojarne. Kada sve te vojarne budu spremne za prihvat ročnika u MORH-u pretpostavljaju da bi u jednom naraštaju TVO moglo prolaziti između 2.000 do 3.000 ročnika, što bi onda značilo da se godišnje kroz TVO može obučiti između 10.000 i 15.000 ročnika.
U MORH-u predviđaju da bi se ova razina kapaciteta mogla dostići kroz pet godina.
U MORH-u naglašavaju da u cijeloj priči treba voditi računa i o tome da je služenje vojnog roka vraćeno nakon punih 18 godina, te da se u njega krenulo s kapacitetima koji su u tom trenutku bili mogući.
Temeljno vojno osposobljavanje u Hrvatskoj traje dva mjeseca, a polaznici ostvaruju pravo na neto mjesečnu plaću od 1.100 eura, uz priznavanje dva mjeseca radnog staža.
Ročnici uče osnove vojničkih vještina, rukovanje osobnim naoružanjem i korištenje suvremene opreme. Obveznici su muškarci u dobi od 19 do 30 godina, a u program se mogu uključiti i dobrovoljci koji ispunjavaju opće uvjete. Žene nisu obveznici TVO-a, ali se mogu prijaviti za dobrovoljno služenje.
Oni koji prođu TVO mogu zatražiti ostanak u Oružanim snagama kao profesionalci, a ostali se prebacuju u pričuvu.
