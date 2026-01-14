Kako Rusija koristi "potrošne agente” iz Ukrajine za provođenje ozbiljnih sabotaža po Europi?

Nakon što je, poslije ruske potpune invazije na Ukrajinu, velik broj ruskih obavještajnih operativaca protjeran iz Europe, izvješće RUSI-ja utvrdilo je da se ruski špijuni "sve više oslanjaju na posrednike i ‘potrošne agente’, od kojih su mnogi iz Ukrajine, za izvršavanje sabotažnih zadataka”.