Martina Furdek-Hajdin vodi HDZ Karlovačke županije, Damir Mandić Karlovca

Karlovački gradonačelnik Damir Mandić je na unutarstranačkim izborima u nedjelju potvrdio mandat predsjednika Gradskog odbora HDZ-a
Karlovačka županica Martina Furdek Hajdin naslijedila je Nadu Murganić na čelu županijskog odbora HDZ-a, izvijestili su iz stranke.
Županijsko vodstvo stranke birano je u 22 općinske i gradske organizacije.
Nekadašnja ministrica Murganić će ostati u vodstvu županijskog HDZ-a kao potpredsjednica, a na tu dužnost su izabrani i slunjska gradonačelnica Mirjana Puškarić, načelnik Rakovice Mihovil Bićanić te Ivan Čupor iz ozaljske organizacije.
"Radit ću još motiviranije i hrabrije, kako bi HDZ ostao uvjerljivo najjača stranka", izjavila je Furdek Hajdin.
