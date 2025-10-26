Oglas

unutarstranački izbori

Martina Furdek-Hajdin vodi HDZ Karlovačke županije, Damir Mandić Karlovca

author
N1 Info
|
26. lis. 2025. 21:50
7. sjednica Hrvatskoga sabora nastavljena je raspravom o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o pruzanju usluga u turizmu. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Karlovački gradonačelnik Damir Mandić je na unutarstranačkim izborima u nedjelju potvrdio mandat predsjednika Gradskog odbora HDZ-a

Karlovačka županica Martina Furdek Hajdin naslijedila je Nadu Murganić na čelu županijskog odbora HDZ-a, izvijestili su iz stranke.

Županijsko vodstvo stranke birano je u 22 općinske i gradske organizacije.

Nekadašnja ministrica Murganić će ostati u vodstvu županijskog HDZ-a kao potpredsjednica, a na tu dužnost su izabrani i slunjska gradonačelnica Mirjana Puškarić, načelnik Rakovice Mihovil Bićanić te Ivan Čupor iz ozaljske organizacije.

"Radit ću još motiviranije i hrabrije, kako bi HDZ ostao uvjerljivo najjača stranka", izjavila je Furdek Hajdin.

Teme
HDZ Karlovačka županija Martina Furdek Hajdin Vodstvo stranke

