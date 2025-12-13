Mate Rimac objavio: Evo kada bi robotaksiji trebali početi voziti zagrebačkim cestama

Iako je tijekom posljednjeg desetljeća ostvaren veliki napredak s ovom tehnologijom, jasno je kako smo i dalje u početnoj fazi razvoja tržišta robotaksija te će trebati godine (možda i desetljeća) dok ovakva vozila ne postanu uobičajen prizor na cestama brojnih svjetskih gradova. Prema najavi Rimca, u ovoj početnoj fazi Zagreb će postati jedan od rijetkih gradova u svijetu u kojem će ljudi putem aplikacije moći naručiti taksi, a po njih će doći vozilo u kojem neće biti vozača.