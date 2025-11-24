most-ovac priziva uskok
Kandidati za Vrhovni sud u petak stižu u Sabor. Grmoja: "Kad ih nazove Tata s Pantovčaka..."
Zašto bi USKOK uopće bilo što odgovorio jednom saborskom radnom tijelu u slučaju osobe koja nije procesuirana, a Mirta Matić to očito nije, kaže Mišel Jakšić
Finalna odluka u petak
U petak će saborski Odbor za pravosuđe konačno saslušati i dati mišljenje o troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda.
Opća sjednica Vrhovnog suda je Mirti Matić, koju predsjednik Zoran Milanović namjerava predložiti Hrvatskom saboru umjesto u ožujku preminulog Radovana Dobronića, još 28. listopada dala pozitivno mišljenje, glasovima 22 od 28 prisutnih sudaca, ali predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja odbijao je sazvati sjednicu tog tijela.
Odlučan je bio blokirati ovaj postupak dok mu vršitelj dužnosti ravnatelja USKOK-a Sven Mišković ne odgovori jesu li istinita neka medijska nagađanja da je Mirta Matić, sutkinja Visokog trgovačkog suda, "tijekom provođenja USKOK-ovih tajnih mjera 2019. nad njezinim bivšim suprugom Tomom Ricovom, vezano za aferu Advent, odavala povjerljive podatke".
Izravno pitanje
Iz USKOK-a ni nakon deset dana od Grmojinog upita ništa nije stiglo u Sabor i članovi Odbora za pravosuđe koji pripadaju lijevo-liberalnoj oporbi, njih šestero, nisu više bili spremni čekati.
Sukladno Poslovniku, prikupili su potpise za zahtjev Grmoji da sazove sjednicu i on je to morao učiniti.
HDZ-ovi zastupnici se nisu uključili u ovo, ali i oni su ranije tražili od Grmoje da ne odgađa više saslušanje Mirte Matić, Aleksandre Maganić i Šime Savića, premda mu je Zakon o sudovima omogućavao da to radi neograničeno dugo.
"Nije to više imalo nikakvog smisla jer zašto bi USKOK uopće bilo što odgovorio jednom saborskom radnom tijelu u slučaju osobe koja nije procesuirana, a Mirta Matić to očito nije. Bit će sjednica i svi zastupnici koje to zanima moći će nju izravno pitati i o tome na čemu Grmoja inzistira", rekao je jučer član Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić (SDP) Novom listu.
"Protiv mene se ne provodi niti jedan postupak"
Mirta Matić je prije mjesec dana u izjavi za Jutarnji list otklonila spekulacije da je nekadašnjem suprugu dojavila da se nalazi pod mjerama tajnog praćenja.
"Protiv mene se ne vodi niti jedan postupak, pa tako niti postupak radi odavanja tajnih mjera. Pred nadležnim tijelima sam tijekom protekle četiri godine na te okolnosti više puta davala iskaze isključivo u svojstvu svjedoka, a ne osumnjičenika.
Koliko mi je poznato iz medija, u tom predmetu je podignuta optužnica kojom, potpuno očekivano, nisam obuhvaćena", naglasila je kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda. No, ništa od toga nije bilo dovoljno Grmoji, uvjeren je da bi sam USKOK morao skinuti svaku sumnju s Mirte Matić.
"Ovo su jako kompromitirajuće informacije i tražim da osobe koje se imenuju na ključne funkcije u hrvatskom društvu budu apsolutno čiste", opravdavao je Grmoja svoj potez kojim je zaustavio proces izbora predsjednika Vrhovnog suda.
Kako piše Novi list, Grmoja je htio ponovo stvoriti percepciju da zapravo nema bitne razlike između HDZ-a i ljevice, da se dvije opcije nerijetko usuglase kada je riječ o najvišim dužnostima u pravosudnom sustavu.
Neobvezujuće mišljenje
"Toliko o vjerodostojnosti hrvatske ljevice. Kao i oni, smatrao sam da je nedostojno da se na poziciju glavnog državnog odvjetnika imenuje Turudić zbog sastanka s Mamićem i laganjem o njima, i glasao sam protiv.
Ali, kada ih nazove Tata s Pantovčaka, nije im sporno što je Tatina kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda upozorila svog bivšeg supruga Tomu Ricova kako se protiv njega vode izvidi.
"A Možemo! i Dalija Orešković neka više ne pričaju o borbi protiv korupcije", komentirao je predsjednik Odbora za pravosuđe nalog za sazivanje sjednice što ga je dobio od zastupnika lijevih političkih stranaka.
Kako bilo, to je sada riješeno, u petak će se održati saslušanje i potom će članovi Odbora izglasati mišljenje o troje kandidata.
