Kandidati za Vrhovni sud u petak stižu u Sabor. Grmoja: "Kad ih nazove Tata s Pantovčaka..."

"Nije to više imalo nikakvog smisla jer zašto bi USKOK uopće bilo što odgovorio jednom saborskom radnom tijelu u slučaju osobe koja nije procesuirana, a Mirta Matić to očito nije. Bit će sjednica i svi zastupnici koje to zanima moći će nju izravno pitati i o tome na čemu Grmoja inzistira", rekao je jučer član Odbora za pravosuđe Mišel Jakšić (SDP) Novom listu.