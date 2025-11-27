Grmoja najavio sastanak o Matić: "Istina o kandidatima važnija je od procedura koje bi prikrile ključne informacije"

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića da ne vjeruje da bi predsjednik Republike predložio kandidatkinju koja nije prošla sigurnosnu provjeru, kazavši da je i Ivan Turudić prošao sigurnosnu provjeru pa smo, napominje, 'i lijeva oporba i ja bili protiv njegova imenovanja jer se sastajao sa Zdravkom Mamićem i lagao o tim sastancima'. To samo pokazuje dvostruke kriterije lijeve oporbe, oni sada trguju oko pozicije i nije sada bitno tko kompromitiran, a tko nije nego tko je 'naš', a tko 'njihov'. Što se tiče najave predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da će, ne sazove li Grmoja Odbor, on voditi računa o svojim ustavnim i zakonskim obavezama te u razumnom roku povući potez koji mu Poslovnik omogućuje, Grmoja je ustvrdio da je to samo pitanje njihova dogovora, jer ako se oni dogovore, kaže, to će biti samo formalnost.