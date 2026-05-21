Grmoja: Hrvatsko pravosuđe treba zapaliti, razoriti i graditi iznova

"Ministar Davor Božinović kaže da je policija odradila svoj posao, je, ali u potrazi za zločincem - pitanje je ako netko na takav način terorizira zajednicu, ako je imao samo prekršajnu prijavu za obiteljsko nasilje, trebala je i policija, DORH uzeti u obzir o kome je riječ i kakva je kazna potrebna. Imamo i propust policije, DORH-a, pravosuđa - tri godine je optužnica bila na sudu, dvije i pol godine nije sazvano ročište. Netko tko je ubio čovjeka sam sastavlja oružje, tu je očita namjera i trebalo je tražiti maksimalnu moguću kaznu i onda je bilo vrlo lako odraditi taj predmet. Nevjerojatno je da kada policija otkrije da netko ima ilegalno oružje, treba tri godine da se sazove ročište. Treba razbiti sve narative u javnosti u smjeru nas je malo, mi to ne stignemo, ministra koji je zadužen za resor pravosuđa i koji dobiva izvješće o rješenjima predmetima, o tome što se događa na sudovima."