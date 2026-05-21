Grmoja: Hrvatsko pravosuđe treba zapaliti, razoriti i graditi iznova

Saborski zastupnik i predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o ubojstvu 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu.
Oglas
Podsjetimo, za Lukino ubojstvo osumnjičen je Kristijan Aleksić, kojem je mladić kobne večeri došao na vrata dostaviti pizzu. Aleksić je nakon zločina pobjegao, ali je uhićen nakon više od 30 sati potrage.
Riječ je o osobi koja je i ranije bila osuđivana za ubojstvo, nasilje i napade, a protiv njega se već godinama vodi i postupak zbog ilegalnog oružja. Policija mu je još prije tri godine oduzela improvizirano vatreno oružje i streljivo, no iako je optužnica podignuta 2023., suđenje nikada nije počelo.
Klub zastupnika Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića najavio pokretanje izmjena Kaznenog zakona kojima će tražiti uvođenje doživotnog zatvora za najteža kaznena djela protiv života i tijela, po uzoru na europske modele.
Niz propusta
Nikola Grmoja tvrdi da je jasno da u ovom slučaju postoji čitav niz propusta:
"Ministar Davor Božinović kaže da je policija odradila svoj posao, je, ali u potrazi za zločincem - pitanje je ako netko na takav način terorizira zajednicu, ako je imao samo prekršajnu prijavu za obiteljsko nasilje, trebala je i policija, DORH uzeti u obzir o kome je riječ i kakva je kazna potrebna. Imamo i propust policije, DORH-a, pravosuđa - tri godine je optužnica bila na sudu, dvije i pol godine nije sazvano ročište. Netko tko je ubio čovjeka sam sastavlja oružje, tu je očita namjera i trebalo je tražiti maksimalnu moguću kaznu i onda je bilo vrlo lako odraditi taj predmet. Nevjerojatno je da kada policija otkrije da netko ima ilegalno oružje, treba tri godine da se sazove ročište. Treba razbiti sve narative u javnosti u smjeru nas je malo, mi to ne stignemo, ministra koji je zadužen za resor pravosuđa i koji dobiva izvješće o rješenjima predmetima, o tome što se događa na sudovima."
"Minimalna odgovornost je davanje ostavke"
"Rekao sam da bi svaki svoj govor u Hrvatskom saboru, kao Marko Porcije Katon, trebao završavati riječima da hrvatsko pravosuđe treba razoriti jer nema druge, ovo treba politi, zapaliti, razoriti i graditi iznova. Jasno je da tu ništa ne funkcionira. Kada smo na to upozoravali na Odboru, ministar je rekao da je to percepcija. Ljudi vide na slučajevima velikih riba kako pravosuđe funkcionira. Minimalna odgovornost je davanje ostavke ljudi uključenih u ovo", dodao je.
"Ovo što se dogodilo Luki više se nikome ne smije dogoditi"
"Ovo što se dogodilo Luki više se nikome ne smije dogoditi, niti jednom djetetu, mladiću, djevojci, čovjeku u Hrvatskoj. Ovo je jedna točka preokreta nakon koje, ne samo treba mijenjati zakonodavni okvir, nego i vidjeti što treba mijenjati s našim pravosuđem", smatra Grmoja.
"Ne samo da ministar Habijan ima odgovornost nego ju ima i premijer Andrej Plenković. Ovo je neki minimum koje civilizirana zemlja nakon ovakve tragedije može tražiti - da ministar pravosuđa podnese ostavku. Kada je ubijena Ivana Hodak, mislim da je Sanader smijenio troje ljudi. Imamo suglasje i javnosti, vladajućih, opozicije da je sustav zakazao. Tko je odgovaran za sustav? Valjda oni koji imaju vlast", naveo je.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas