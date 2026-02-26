Medikol odgovorio na optužbe Kekin: Partnerstvo u PET/CT pretragama duplo povoljnije za državu

U kontekst tvrdnji o navodnom monopolu, Poliklinika Medikol je kao ugovorni partner odabirana putem javnih natječaja, pri čemu su svi uvjeti natječaja, rezultati i financijski detalji ugovora javno dostupni na stranicama HZZO-a. Netočne su insinuacije da je riječ o ikakvom ''monopolskom ugovoru'', budući da Medikol niti je mogao utjecati na financijske uvjete suradnje niti na definiranu količinu isporučene usluge - to je sve jednostrano definirano od HZZO-a.