Međimurski župan nakon USKOK-a i revizije ima nove probleme sa zakonom. Evo što je sada napravio

Međimurski župan Matija Posavec upao je u nove probleme sa zakonom.

Nakon što ga je USKOK optužio za trgovanje utjecajem i primanje mita, a državna revizija pronašla niz nepravilnosti u poslovanju županije kojoj je na čelu, sada je utvrđeno i da je prekršio Zakon o sprječavanju sukoba interesa.

Nije podnio imovinsku karticu

Matija Posavec: Najpoštenije da se ide na nove izbore

Naime, imovinsku karticu za 2023. Posavec nije podnio do 31. siječnja ove godine kako to propisuje Zakon. Iako je imao i dodatni rok od mjesec dana, ni do tada nije ispunio svoju obvezu i prijavio imovinu.

Zato je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo protiv njega postupak. U tom procesu dobio je priliku očitovati se o kršenju zakona.

Evo kakvo je obrazloženje ponudio

Naveo je da je imao namjeru podnijeti imovinsku karticu, ali zbog tehničkih razloga to nije učinio. Pravdao se kako je riječ o nenamjernom propustu koji mu se dogodio jer je bio okupiran revizijom koja je u županiji provođena, te izbornom kampanjom u kojoj je sudjelovao. Zbog toga, kaže, nije podnio imovinsku karticu na vrijeme.

Međimurski župan o ulaganju u sjever države: “Kada sjednete na kolodvor vama treba tri sata do Zagreba”

Učinio je to, kako je utvrdilo Povjerenstvo, 17. lipnja ove godine, tjedan dana nakon što je pokrenut postupak protiv njega.

Budući da je brzo ispravio propust, a do sada nije kažnjavan zbog kršenja Zakona o sprječavanju sukoba interesa, Posavcu je Povjerenstvo samo izreklo opomenu.

