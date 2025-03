Međunarodni je dan žena. Evo zašto se i otkad slavi baš na današnji dan

Podijeli :

Danas je Međunarodni dan žena. Svake godine od 1977. kada je Opća skupština Ujedinjenih naroda pozvala zemlje članice da današnji dan proglase praznikom ženskih prava i svjetskog mira, obilježava se borba žena za njihovu ravnopravnost.

Pokreti za politička, ekonomska i društvena prava žena te rodnu ravnopravnost počeli su se razvijati sredinom 19. stoljeća. Isprva su ti sufražetski pokreti nastojali izboriti ženama biračko pravo, odnosno pravo na ravnopravan politički život s muškarcima.

To je najprije uspjelo u Novome Zelandu gdje su žene stekle pravo glasa 1893. godine.

Do samog Međunarodnog dana žena dovelo je nekoliko događaja. Prvi u nizu bio je prosvjed tekstilnih radnica u New Yorku 8. ožujka 1857. godine. One su se pobunile zbog loših uvjeta rada i malih plaća, a njihov prosvjed rastjerala je policija.

Borba za ravnopravnost i pravo glasa

Kasnijih godina sporadično su se toga datuma održavali prosvjedi, a najčuveniji se zbio 1909. godine kada je petnaestak tisuća žena marširalo New Yorkom pod sloganom “Kruh i ruže” zahtijevajući bolje plaće, kraće radno vrijeme i pravo glasa.

Godinu dana kasnije, u SAD-u je obilježen prvi dan žena donošenjem deklaracije koju je sastavila Socijalistička partija Amerike. Na inicijativu aktivistice za radnička prava Therese Malkiel dogovoreno je da se dan žena ubuduće obilježava zadnje nedjelje u veljači.

Godine 1910. u Kopenhagenu je održana prva Međunarodna ženska konferencija u organizaciji Socijalističke Internacionale. Okupljene predstavnice 17 zemalja okupile su se s dva motiva: boriti se za ravnopravnost spolova i ženskih prava te promicati opće pravo glasa za žene. Ondje je na zahtjev njemačke političarke, socijalistkinje Clare Zetkin, 8. ožujka proglašen Međunarodnim danom žena.

Praznik revitaliziran 1970-ih

Sljedećih godina Međunarodni dan žena počeo se slaviti diljem Europe i u Sjedinjenim Američkim Državama. U carskoj Rusiji mnoge žene su 23. veljače 1917. godine (prema gregorijanskom kalendaru to je bio 8. ožujka) sudjelovale u prosvjedima protiv Prvog svjetskog rata.

Tridesetih godina prošloga stoljeća na Zapadu je zamrlo obilježavanje tog dana jer se povezivao s komunističkim pokretom.

S drugim valom feminizma 1960-ih godina revitalizirana je proslava Dana žena, a 1975. su Ujedinjeni narodi tu godinu proglasili Međunarodnom godinom žena.

Učinjeno jako puno, ali još nedovoljno

Dvije godine kasnije, Opća skupština UN-a pozvala je države članice da 8. ožujka službeno proglase praznikom ženskih prava i svjetskog mira čime je i počelo globalno obilježavanje Međunarodnog dana žena.

Otada se svake godine toga dana održavaju štrajkovi, prosvjedi, ali i razni drugi skupovi za ravnopravnost žena, a protiv rodne diskriminacije i rodnog nasilja. Usprkos ostvarenim iskoracima i izborenim pravima, žene u velikoj mjeri, čak i u razvijenim zemljama, još nisu posve ravnopravne s muškarcima, u prosjeku i dalje imaju manja primanja od njih za iste poslove, a još su u golemom postotku žrtve raznih oblika nasilja.

