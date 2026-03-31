"KRVAVI USKRS"

Medved i Božinović na Plitvicama: "Sjećanje za nas nije prošlost, ono je obveza"

Hina
Hina
31. ožu. 2026. 13:51
N1/Mateo Keller

Potpredsjednici Vlade i ministri Tomo Medved i Davor Božinović istaknuli su u utorak, na obilježavanju 35. godišnjice akcije "Plitvice" i pogibije policajca Josipa Jovića, da se sjećanjem na te događaje izražava zahvala svim hrvatskim braniteljima koji su bili spremni braniti Hrvatsku.

"Ovdje na Plitvicama odajemo počast Josipu Joviću, prvoj žrtvi Domovinskog rata, ali kroz njega izražavamo i zahvalu svim hrvatskim braniteljima", izjavio je ministar hrvatskih branitelja Medved, nakon službenog programa.   

„Danas, 35 godina poslije, okupljeni oko Josipa i u zajedništvu sa sudionicima akcije Krvavi Uskrs, sa svim hrabrim specijalcima, sjećamo se tog važnog datuma, datuma kada se Hrvatska branila uslijed velikosrpske agresije", dodao je Tomo Medved. Naglasio je kako su tu akciju obilježili odlučnost prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i hrabrost hrvatskih redarstvenika specijalaca.

„Naša vlada ovdje, sa sudionicima akcije, s hrvatskim braniteljima, otima od zaborava ovu akciju, ali i sve akcije i operacije u Domovinskom ratu, podsjećajući da sloboda koju danas imamo nije darovana, već plaćena krvlju Josipa Jovića, krvlju i životima mnogih hrabrih hrvatskih branitelja", kazao je Medved.

Istaknuo je da su oni danas nadahnuće i inspiracija te da danas gradimo Hrvatsku u skladu s njihovim težnjama i idealima za koje su  živjeli i za koje su ginuli.

Božinović: Sjećanje za nas nije prošlost, ono je obveza

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naglasio je kako postoje trenuci kada narod donese odluku da nema uzmaka i da je jedan od takvih trenutaka bio prije 35 godina na Plitvicama.

Tada je, podsjetio je, donesena odluka državnoga vrha da se spoje sjever i jug Hrvatske, a proveli su je policajci i specijalci koji su u to vrijeme bili jedina osposobljena legalna snaga obrane.

„Današnje sjećanje ne odnosi se samo na jednu akciju, nego na spremnost svih hrvatskih branitelja da stanu nasuprot neprijatelju i obrane državu”, izjavio je Božinović na obilježavanju 35. godišnjice akcije "Plitvice" na kojoj su se okupili preživjeli pripadnici svih postrojbi specijalaca koje su sudjelovale u toj akciji.

"Sjećanje za nas nije prošlost, ono je obveza", istaknuo je Božinović i zahvalio svim hrvatskim braniteljima.

