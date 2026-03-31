Obilježavanje 35. godišnjice akcije "Plitvice" i pogibije prve žrtve Domovinskog rata, redarstvenika Josipa Jovića, koji je život izgubio na Uskrs, 31. ožujka 1991., počelo je u utorak prijepodne polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja Joviću, na Plitvicama.
Uz članove Jovićeve obitelji, na Plitvicama su i njegovi suborci, branitelji, predstavnici udruga sudionika akcije "Plitvice", pripadnici policije, kao i potpredsjednici Vlade i ministri unutarnjih poslova i hrvatskih branitelja Davor Božinović i Tomo Medved te brojni drugi.
U sklopu prigodnog programa novim pripadnicima ATJ Lučko, postrojbe čiji su pripadnici 1991. godine sudjelovali u akciji "Plitvice", bit će uručeni amblemi Specijalne policije.
"Prisjećajući se Josipa Jovića te svih poginulih redarstvenika i hrvatskih branitelja, s ponosom čuvamo uspomenu na njihovu žrtvu i prenosimo istinu budućim naraštajima. Naši redarstvenici, svi hrvatski branitelji - zaslužuju naše najdublje poštovanje i vječnu zahvalnost, a žrtva koju su podnijeli obvezuje nas zauvijek", poručili su ranije iz Ministarstva unutarnjih poslova, organizatora obilježavanja 35. obljetnice akcije "Plitvice" i Krvavog Uskrsa.
U ožujku 1991. godine, sedam mjeseci nakon balvan-revolucije i početka oružane pobune dijela srpskog stanovništva protiv nove, demokratski izabrane hrvatske vlasti, srpski ekstremisti organizirali su "miting istine" na Plitvicama tražeći da Nacionalni park Plitvička jezera postane dio tzv. SAO Krajine, paradržavne tvorevine koju su proglasili u listopadu 1990. godine. Počeli su protjerivati i sve nesrbe djelatnike i članove uprave NP Plitvička jezera. Na Plitvice tih dana dolaze i milicajci iz Knina, pobunjenici blokiraju glavnu prometnicu prema jugu, a na ulazu u Park dižu zastavu tzv. SAO Krajine.
Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman u Banskim dvorima 30. ožujka saziva državno vodstvo koje donosi odluku o akciji, odnosno da se NP Plitvička jezera vrati u ustavnopravni poredak Hrvatske te uspostavi policijska postaja na Plitvičkim jezerima, koja je počela u noći na 31. ožujka kada su prema Plitvicama krenuli pripadnici Antiterorističke jedinice (ATJ) Lučko i Jedinice za posebne namjene Rakitje, popularni "Tigrovi".
Tijekom akcije "Plitvice", poznate kao "Krvavi Uskrs" ranjeno je devet pripadnika Jedinice za posebne namjene Rakitje, a život je izgubio Josip Jović (22), dragovoljac iz Aržana pored Imotskog.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
