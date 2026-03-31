U ožujku 1991. godine, sedam mjeseci nakon balvan-revolucije i početka oružane pobune dijela srpskog stanovništva protiv nove, demokratski izabrane hrvatske vlasti, srpski ekstremisti organizirali su "miting istine" na Plitvicama tražeći da Nacionalni park Plitvička jezera postane dio tzv. SAO Krajine, paradržavne tvorevine koju su proglasili u listopadu 1990. godine. Počeli su protjerivati i sve nesrbe djelatnike i članove uprave NP Plitvička jezera. Na Plitvice tih dana dolaze i milicajci iz Knina, pobunjenici blokiraju glavnu prometnicu prema jugu, a na ulazu u Park dižu zastavu tzv. SAO Krajine.