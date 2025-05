Milanović o optužnicama: To mora prestati! Vrijeme je da se kaže - dosta

"Hrvatska je lojalna članica NATO-a i to pokazujemo od prvog dana. Naša vojska je jučer bila u Poljskoj i Litvi i bit će opet sutra, to nije sporno. U članku 5. sporazuma stoji sigurnosna klauzula i mi to ozbiljno shvaćamo, to je kalež dugotrajnog saveza iz kojeg ćemo svi zajedno piti ukoliko zagusti i ukoliko neka od članica, a danas su 32, bude izložena napadu. I u tom smislu, odgovorit će se svim adekvatnim sredstvima, uključujući i vojnu silu", rekao je predsjednik Milanović govoreći o članstvu Hrvatske u NATO-u.