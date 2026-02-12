Milanović u Gruziji: "Došao sam vidjeti kakva je to zemlja koju optužuju za promoskovski politički kurs“

"Došao sam izraziti i solidarnost Gruziji u njezinim nastojanjima da bude teritorijalno cjelovita i u tome joj pružam punu podršku. Gruzija se nalazi u nezavidnoj situaciji već godinama i umjesto da se to uzme u obzir kod vrednovanja gruzijskog približavanja Europskoj uniji, radi se suprotno i zemlju se postavlja pred nemoguće dileme na jedan vrlo ciničan način. U tome prednjači društvo koje je predsjednik Kavelashvili nazvao europska birokracija. Ne znam točno tko sve čini tu briselsku birokraciju, ali oni ne govore u moje ime niti dopuštam da govore u moje ime i u ime Hrvatske“, poručio je predsjednik Milanović.