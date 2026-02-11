Objavljujem službene podatke o dugovanjima za korištenje državnih nekretnina za 12 tvrtki u kojima je Jozo Brkić bio vlasnik ili suvlasnik, a koja su usprkos neprestanim upozorenjima Maje Đerek otpisana. Samo u slučaju Joze Brkića država je izgubila 1.6 milijuna kuna (219.000 eura). No unatoč ranijim neplaćenim dugovanjima, Brkićevim tvrtkama se i nadalje dodjeljuju državne nekretnine. Očito po mišljenju HDZ-a, Jozo Brkić još uvijek nije dovoljno našeg novca za sebe izvukao. U slučaju obitelji Rodić šteta po proračun je viša od 4 milijuna kuna (550.000 eura).