saborska zastupnica
Dalija Orešković iznijela teške optužbe: Dragi građani, evo gdje je završio vaš novac
Saborska zastupnica Dalija Orešković objavila je na društvenim mrežama poruku u kojoj iznosi ozbiljne optužbe na račun premijera Andreja Plenkovića, HDZ-a te pojedinih ministara i poduzetnika. U objavi tvrdi da se državnim novcem pogodovalo osobama bliskima vladajućoj stranci, dok su istodobno zakinuti ranjivi građani.
U svojoj objavi Orešković postavlja pitanje imaju li hrvatski građani “pravo na državu” ili je Hrvatska “samo bankomat za kriminalnu kliku”, ustvrdivši da je novac poreznih obveznika završio u korist pojedinaca povezanih s HDZ-om.
U nastavku je njezina objava:
"Imaju li hrvatski građani pravo na državu, ili je Hrvatska samo bankomat za kriminalnu kliku? Dragi građani, evo gdje je završio vaš novac.
Plenkovićeva klika zakida ranjive građane na inkluzivnom dodatku, dok HDZ-u bliskima poput Joze Brkića ili kontroverznog poduzetnika Branislava Rodića otpisuje milijunska dugovanja.
Objavljujem službene podatke o dugovanjima za korištenje državnih nekretnina za 12 tvrtki u kojima je Jozo Brkić bio vlasnik ili suvlasnik, a koja su usprkos neprestanim upozorenjima Maje Đerek otpisana. Samo u slučaju Joze Brkića država je izgubila 1.6 milijuna kuna (219.000 eura). No unatoč ranijim neplaćenim dugovanjima, Brkićevim tvrtkama se i nadalje dodjeljuju državne nekretnine. Očito po mišljenju HDZ-a, Jozo Brkić još uvijek nije dovoljno našeg novca za sebe izvukao. U slučaju obitelji Rodić šteta po proračun je viša od 4 milijuna kuna (550.000 eura).
Dakle samo u ta dva slučaja, HDZ-ova uprava, Plenkovićevom rukom postavljena, dokazano je prosula 760.000 eura, odnosno 5.8 milijuna kuna u korist HDZ-ovih štićenika.
Postoje slučajevi u kojima se dug zakonski mora otpisati, ali u ovim konkretnim slučajevima Plenkovićevi pijuni, poput bivšeg ministra Marija Banožića i sadašnjeg ministra Branka Bačića, bili su pravovremeno službenim putem upozoravani kako spriječiti višemilijunsku štetu. Unatoč tome, dopustili su da nastane dugovanje, koje su potom i otpisali. Očito im je to i bio cilj.
Zbog upozoravanja nadređenih na višemilijunsku štetu, Maju Đerek je HDZ „nagradio" otkazom i golgotom četverogodišnjeg suđenja, koje je ipak završilo pravomoćnom presudom u njezinu korist. Kako doznajem od Novog sindikata, prijetnje Maji Đerek su se nastavile i nakon što ju je sud vratio na posao, pa su joj tako Plenkovićevi pijuni uručili čak tri opomene pred otkaz u zadnjih godinu dana, samo zato jer prijavama pokušava spriječiti daljnju pljačku milijunskih razmjera.
Lažni europejac Plenković rasipa državne milijune na svoje donatore i istomišljenike, eliminira te prijeti službenicima i zviždačima koji ne žele sudjelovati u višemilijunskom potkradanju države, a pri tome uskraćuje toliko potrebnu pomoć i inkluzivni dodatak ozbiljno bolesnim ljudima i djeci s poteškoćama.
Upravo zato Plenković uvlači cijelo društvo u crnilo jer se u crnilu krminlal manje vidi.
Ovaj slučaj bio je prijavljen DORH-u, odnosno Uskoku, koji su ga brže bolje odbacili, jer su previše moćni ljudi u ovaj kriminal uključeni.
Zato nije bitno što ministar Piletić odlazi, on je samo još jedan u nizu onih koji se smjenjuju kao da su na pokretnoj traci. Problem je što opstaje Plenković i struktura čiji je glavni cilj otimanje resursa i države od građana."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare