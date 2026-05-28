Miljenić o ubojstvu u Drnišu: Ne smije vrijediti ona stara narodna izreka – riba smrdi od glave, a čisti se od repa

Konkretno u ovom slučaju, zadatak bi bio utvrditi kako se građani mogu bolje zaštiti od osoba profila Aleksića, osoba koje su već jednom ubile i prijete da će to ponovo napraviti. Ovdje bi trebalo analizirati ne samo postupanje svakog dijela sustava posebno, od policije, preko državnog odvjetništva, sudstva, zatvorskog sustava, socijalne skrbi i na kraju zdravstva, nego i njihovo zajedničko djelovanje ili nedjelovanje. Svaki sustav se prirodno zatvara, štiti i zato, bez sveobuhvatne i nepristrane analize (neke vrste građanske istrage), rezultati koje moraju biti dostupni i javnosti i na koju neće utjecati ni politički ni partikularni interesi bilo koje struke ili osobe, nećemo znati što su stvarni problemi, a time ni koja su potrebna rješenja. Ne treba imati iluziju da je to jednostavno i da ćemo dobiti instant rješenja, ali trebamo početi razvijati kulturu učenja na vlastitim pogreškama kako nam se ne bi ponavljale.