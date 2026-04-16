"NEDOPUSTIVE KVOTNE FORMULE"
Miljević: Mučna kohabitacija Plenkovića i Milanovića izaziva ustavne nepogode, ali Ustavni sud ima "asa u rukavu"
U Novom danu kod Tihomira Ladišića odvjetnik Veljko Miljević komentirao je blokadu izbora predsjednika Vrhovnog i troje sudaca Ustavnog suda zbog inzistiranja predsjednika Vlade i HDZ-a na izboru u "paket aranžmanu"
"Nastojat ću biti fin, ali netko tko je pročitao ustav i Ustavni zakon o Ustavnom sudu, a to su dva najviša pravna akta koja postoje u ovoj državi i pretpostavljam da ih je premijer pročitao jer je bio student prava - i to navodno briljantan, ima iste teškoće kao i ja s razumijevanjem onog o čemu predsjednik vlade govori", kazao je Miljević.
Naglasio je vlada i predsjednik vlade nemaju nikakve veze s izborom ustavnih sudaca niti u tome igraju bilo kakvu ulogu.
Spajanje nespojivog i ustavno-pravne vulgarnosti
"Tvrdnja da sastav Ustavnog suda mora reflektirati sastav Hrvatskog sabora nema nikakve veze s Ustavom i ustavnom vladavinom. To je potpuno je izigravanje riječi i smisla Ustava, ustavno-pravno je vulgarno jer sustav ne podnosi takve kvotne formule. Vlada i predsjednik vlade s izbornom ustavnih sudaca nemaju nikakve veze, ne igraju nikakvu ulogu u izboru, a pokušavaju spojiti nespojivo", istaknuo je odvjetnik Miljević.
Kaže i da je "nakaradna" HDZ-ova mantra da se ne može izabrati predsjednik Vrhovnog suda jer se "nisu stekli uvjeti" te da sve proizlazi iz "mučne kohabitacije" Plenkovića i Zorana Milanovića.
"Nakarada je u tome da za izbor predsjednika Vrhovnog suda HDZ ima dovoljno ruku i nitko im ništa ne može ništa nametnuti. Sve proistječe iz mučne kohabitacije premijera Plenkovića s predsjednikom Republike Milanovićem. Oni muče predsjednika kako ne bi mogao ispuniti svoju imanentnu ustavnu dužnost - predlaganje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. Ta mučna kohabitacija predsjednika Republike i Vlade izaziva ustavne nepogode koje štetno djeluju na funkcioniranje pravosuđa" upozorava Miljević.
Ustavni sud ima na raspolaganju mehanizam za rješenje problema
Pojasnio je kako vladajući imaju dovoljno ruku za izbor predsjednika Vrhovnog suda, čiji izbor otežu već 13 mjeseci, a za izbor troje sudaca Ustavnog suda treba im natpolovična većina. Ustavni sud u ovom trenutku ne može ispunjavati svoju ustavnu ulogu jer ne može odlučivati u punom sastavu.
Kako se problem neizbora ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda može riješti, pitao je Ladišić. Miljević je kazao da Ustavni sud ima mehanizam za rješenje problema.
"Ustavni sud dužan je pratiti zakonitost i ustavnost i o uočenim pojavama nezakonitosti i neustavnosti izvijestiti Hrvatski sabor. Nezgoda je što se to sad događa u saborskim tijelima - u Odboru za pravosuđe čiji rad vladajući opstruiraju, ali Hrvatski sabor je nadređen odborima, pa bi predsjednik Sabora morao reagirati ako dobije takav izvještaj od Ustavnog suda", zaključio je Miljević.
Predstojnik katedre za ustavno pravo na zagrebačkom Pravnom fakultetu Đorđe Gardaševićje u subotu rekao da je očekivao da će Ustavni sud reagirati u obliku izvješća US-a, koje bi obavijestilo Hrvatski sabor o uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti koji vode prema dugotrajnim, strukturalnim poremećajima u funkcioniranju, što se upravo i događa.
