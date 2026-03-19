Gardašević "Premijerova teza da vlast mora kontrolirati Ustavni sud je politički vulgarna i znači kraj ustavne države"

Predstojnik Katedre ustavnog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu Đorđe Gardašević u N1 studiju uživo kod Nine Kljenak je komentirao odbijanje premijera Andreja Plenkovića i HDZ-a da se izabere novi predsjednik/ca Vrhovnog suda, ako se to ne čini s istodobnim izborom sudaca Ustavnog suda
"Primijetio sam da predsjednik vlade i njegove stranačke kolege imaju ideju o povezivanju izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda i moram reći da je takav prijedlog protivan Ustavu. Nedopustivo je vezati ta dva izbora", naglašava profesor ustavnoga prava Đorđe Gardašević.
Teza o tome da parlamentarna većina treba imati određenu prednost za predlaganje kandidata za suce Ustavnog suda, prema Gardaševiću je "potpuna politička manipulacija i protuustavna, nedopuštena i neodrživa teza".
"Premijer je zagovornik zarobljavanja institucije Ustavnog suda"
Istaknuo je da je Ustavni sud institucija koja mora kontrolirati izvršnu i zakonodavnu vlast, biti čuvar Ustava te da je teza da parlamentarna većina mora u toj instituciji prevladavati - politički vulgarna.
"Ustavni sud po definiciji kontrolira vlast, a ne vlast njega. Premijer Andrej Plenković je glavna osoba koja se pojavljuje kao očiti zagovornik političkih strujanja koja idu prema zarobljavanju institucije Ustavnog suda. On i drugi članovi HDZ-a kaže da po logici parlamentarne većine moraju imati većinu u Ustavnom sudu, ali to je politički vulgarna teza i to bi bio kraj ustavne države i ne bismo imali o čemu dalje razgovarati ", upozorava Gardašević.
Ustavni sud mora reagirati i zbog sebe i zbog Vrhovnog suda
Ističe i kako bi to bilo iznimno opasno, opasnije nego da Ustavni sud uopće nemamo jer bi ga potpuna kontrola parlamentarne većine svela na nekakav odbor za potvrđivanje odluka većine. Uvjeren je i kako bi Ustavni sud morao reagirati na činjenicu da ga parlamentarna većina želi kontrolirati u uskratiti mu najvažniju funkciju: neovisnu kontrolu vlasti.
Ideja da se izbor predsjednika Vrhovnog suda, kao predstavnika treće grane vlasti koji je ustavno u istom rangu kao premijer i predsjednik Republike, veže uz izbor sudaca Ustavnog suda nije dopustiva, nastavlja Gardašević i zaključuje kako bi Ustavni sud i na to morao reagirati jer je riječ o strukturalnom poremećaju u funkcioniranju vlasti Republike Hrvatske.
