Gardašević "Premijerova teza da vlast mora kontrolirati Ustavni sud je politički vulgarna i znači kraj ustavne države"

"Ustavni sud po definiciji kontrolira vlast, a ne vlast njega. Premijer Andrej Plenković je glavna osoba koja se pojavljuje kao očiti zagovornik političkih strujanja koja idu prema zarobljavanju institucije Ustavnog suda. On i drugi članovi HDZ-a kaže da po logici parlamentarne većine moraju imati većinu u Ustavnom sudu, ali to je politički vulgarna teza i to bi bio kraj ustavne države i ne bismo imali o čemu dalje razgovarati ", upozorava Gardašević.