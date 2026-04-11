DOGOVARAJU SE HDZ I SDP
Puhovski: "U ovoj situaciji bilo bi najmanje loše da se ne izaberu novi ustavni suci"
U četvrtak sazvana sjednica Odbora za Ustav na kojoj se trebalo raspravljati o kandidatima za ustavne suce - jer trojici u nedjelju istječe mandat - ubrzo je prekinuta i odgođena jer su predstavnici HDZ-a i SDP-a odlučili održati sastanak iza zatvorenih vrata.
"Mi smo na tom zatvorenom sastanku HDZ-u ponudili određene modele rješenja ove krize, oni su izmislili neke svoje koji se ne poklapaju 100 posto s našim, ali mislimo da nakon ovog razgovora danas nije nedostižna pozicija da možda izaberemo tri suca Ustavnog suda. S naše strane sigurno postoji volja za tim", rekao je Saša Đujić iz SDP-a.
A HDZ-ov je Ivan Malenica naglasio kako postoji intencija da se do glasovanja u Saboru 21. travnja dvije stranke dogovore oko troje kandidata za suce Ustavnog suda, ali i za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda.
"Obje stranke su manipulirale"
Podsjetimo, između dvije najjače stranke puklo je po ovoj temi nakon što je početkom godine Andrej Plenković poručio da će HDZ uvjetovati izbor predsjednika Vrhovnog suda "vezanim imenovanjem" sudaca Ustavnog suda. Zgroženi takvim naglas izrečenim ultimatumom, SDP-ovci su se povukli iz pregovora.
Ovotjedni razvoj događaja daje naslutiti da bi ova kriza konačno mogla biti prevladana. Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako valja očekivati kompromis te ističe tri stvari koje smatra važnima u ovoj priči.
"Prvo, obje strane su do krajnjih granica stranački manipulirale izbornim procesom. I SDP koji je to svojedobno povezivao s pomicanjem datuma izbora deset sudaca i time što je Siniša Hajdaš Dončić povezivao to s događajima na Trgu bana Jelačića i dočekom rukometaša, s čime to stvarno nema veze. S druge strane, takva je i Plenkovićeva priča o povezivanju izbora sudaca Ustavnog suda s izborom predsjednika Vrhovnog suda. A u takvoj situaciji odgovornija je ona strana koja je jača i koja ima većinu."
'Jedan naš, jedan vaš, jedan zajednički'
Druga stvar je, kaže Puhovski, da će HDZ i SDP, ako to bude moguće, pokušati postići kompromis oko izbora troje sudaca na način 'jedan naš, jedan vaš, a jedan zajednički'.
"I treće, što mi se čini bitno, u ovoj situaciji bi bilo najmanje loše da se ne izaberu novi ustavni suci. I da se, iako je gotovo nemoguće a bilo bi rješenje, postigne dogovor o izmjeni jednog članka Ustava i tri članka Zakona o Ustavnom sudu da se broj sudaca i sutkinja Ustavnog suda promijeni na parni broj, odnosno na deset."
Puhovski, naime, smatra kako je svojedobnom odlukom da se ustavne suce bira dvotrećinskom većinom "učinjena nevjerojatno glupa greška".
"Obje strane dobile su 'jednakost oružja' jer kada se traži dvotrećinska većina, to znači da nitko nema većinu i da nijedna strana ne može nametnuti svoju volju, ali može spriječiti drugu stranu u nametanju njezine volje. U takvoj situaciji, jedino realno rješenje je da institucija koja se tako bira ima parni broj članica i članova. To je u Njemačkoj napravljeno još 1949. godine", kaže.
"Model koji imamo je tempirana bomba"
Po uzoru na Njemačku gdje je model izbora ustavnih sudaca podijeljen 6:6 između CDU-a i CSU-a s jedne i SPD-a s druge strane te 2:2 za stranke koje nisu od ovih najvećih, Puhovski kaže kako bi to kod nas taj model mogao biti 4:4 (HDZ i SDP) te 1:1 (manje stranke) s tim da svi predlažu svoje kandidate za Ustavni sud prema kriterijima po kojima ih mogu prihvatiti i oni drugi.
"Ako imate parni broj, onda se većina ne postiže jednim glasom više, nego s dva glasa, što je puno teže. To bi ih onda tjeralo da rade puno više na argumentaciji stavova i kompromisu. Model kakav sada imamo nije ništa drugo nego tempirana bomba u sustavu", napomenuo je.
Slabašni signali zbližavanja HDZ-a i SDP-a
Na tragu tog, zasad kakvog-takvog dogovora HDZ-a i SDP-a, a i kave koju su u Saboru popili SDP-ov bivši ministar financija Boris Lalovac i aktualni ministar gospodarstva, DP-ov Ante Šušnjar, o čemu je u petak pisao Novi list, neki iščitavaju znakove približavanja HDZ-a i SDP-a. Štoviše, iz tih se slabašnih signala iščitava i daleka mogućnost neke vlade nacionalnog jedinstva u slučaju da se ekonomska i geopolitička kriza opasno rasplamsaju.
Puhovski smatra da se tim slabim signalima pridaje prevelika važnost.
"Ja već godinama derem grlo tvrdeći da su HDZ i SDP sve sličniji i da su po interesima bliži jedni drugima nego svim ostalim strankama. No njih još uvijek osobni animoziteti sprječavaju u boljoj suradnji. Ti animoziteti idu preko Plenkovića i Zorana Milanovića jer očito da Milanović još uvijek u bitnim stvarima upravlja SDP-om, a da Plenković upravlja HDZ-om nije uopće upitno."
"To bi uništilo parlamentarizam"
Stoga, smatra Puhovski, o približavanju HDZ-a i SDP-a ili čak formiranju nekakve vlade nacionalnog jedinstva nema govora.
"U šahu bi se reklo da je to iznudica, potez koji se vuče kada nema drugih poteza. Mislim da se situacija u svijetu pomalo relaksira, ali će trebati puno vremena da odjeci toga dođu do nas. Takvo što (zajednička vlada, nap.a.) bilo bi dobro za ono do čega je Plenkoviću i nominalno i stvarno stalo, a to je stabilnost. Ali to bi baš do kraja uništilo parlamentarizam u Hrvatskoj jer bi faktički imali 70 posto parlamenta uz Vladu, a na strani kritike imali bismo možda desetak suvislih ljudi te razne ekstremiste koji su na ovaj ili onaj način ušli u parlament. I onda faktički ne bismo imali nikakvu raspravu. Zato je bolje da nema takvog dogovora jer bi do kraja raspršilo i ono malo parlamentarizma što još imamo", ustvrdio je Puhovski.
Tomu je dodao kako u svakoj boljoj stranci postoje ljudi zaduženi za sukobe i oni zaduženi za suradnju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare