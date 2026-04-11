Puhovski: "U ovoj situaciji bilo bi najmanje loše da se ne izaberu novi ustavni suci"

"U šahu bi se reklo da je to iznudica, potez koji se vuče kada nema drugih poteza. Mislim da se situacija u svijetu pomalo relaksira, ali će trebati puno vremena da odjeci toga dođu do nas. Takvo što (zajednička vlada, nap.a.) bilo bi dobro za ono do čega je Plenkoviću i nominalno i stvarno stalo, a to je stabilnost. Ali to bi baš do kraja uništilo parlamentarizam u Hrvatskoj jer bi faktički imali 70 posto parlamenta uz Vladu, a na strani kritike imali bismo možda desetak suvislih ljudi te razne ekstremiste koji su na ovaj ili onaj način ušli u parlament. I onda faktički ne bismo imali nikakvu raspravu. Zato je bolje da nema takvog dogovora jer bi do kraja raspršilo i ono malo parlamentarizma što još imamo", ustvrdio je Puhovski.