Miloš tvrdi da joj jedna stvar kod Bartulice nije jasna: “Sada je došla mama iz Amerike, ali…”

Podijeli :

N1

Jelena Miloš, kandidatkinja stranke Možemo na predstojećim EU izborima, gostovala je u Newsnightu kod Ilije Jandrića gdje je komentirala sam kraj kampanje.

Miloš je komentirala i trzavice HDZ-a i DP-a zbog Milorada Pupovca. “DP je jednostavno krenuo s politikom koja ugrožava prava manjina. Prvi potez im je bio taj da kažu da netko ne može bit dio vladajuće većine samo zato je predstavnik srpske nacionalne manjine. To je diskriminatorna politika”, rekla je.

“Mislim da tu ne treba kreativno rješenje, stvar je jasna. Zašto treba biti kreativan i zašto jednostavno ne mogu prihvatiti da Pupovac bude na čelu Odbora za manjine, pa onda neka to rješavaju međusobno između HDZ-a”, dodala je.

Kaže da joj koalicije djeluje napeto i da se to smanjilo zbog stanke u Saboru i kampanje za EU izbore. “Moj neki osjećaj je da to baš nije stabilno i da bi nakon 10. lipnja mogle frcati iskre”, istaknula je.

Plenković o petokraki na Prideu: Bizarno, pomalo i u suprotnosti s logikom

Dotaknula se i jugoslavenske zastave na Prideu. “Meni je bizarno da jedan premijer zaustavi rad Sabora da bi išao u kampanju i onda koristio tu kampanju za bizarne izjave oko zastava na Prideu. U moru hrvatskih zastava netko je donio tu zastavu i HDZ je to iskoristio. Ta zastava na Prideu baš i nije primjerena jer u Jugoslaviji ta prava gay osoba nisu baš bila poštivana”, navela je Miloš.

Smatra da je Plenković nervozan jer su prema anketama oni na pragu drugog mandata koji bi baš išao na račun HDZ-ovog mandata.

Upitana o financijama Stephena Bartulice kaže da joj je cijela priča čudna i da je dobila puno zapleta. “Da bi na kraju došla mama iz Amerika kao rješenje cijelog problema, ali meni nije jasno zašto je on, ako je već imao novac, dizao kredit na koji mora plaćati visoku kamatu. Neka on to sam objasni”, rekla je.

“Moji roditelji su u Sinju i ne pomažu mi, meni ide dobro. To da, neki pršut mi pošalju”, dodala je.

Već je i ranije radila u Bruxellesu, dvije godine u sindikalnoj središnjici. “U Sinju sam se susrela s problemima radnika, s radnicima Dalmatinke, kasnije i i Kamenskog. To me nekako obilježilo i kasnije sam otišla u Bruxelles gdje sam radila na zagovaračkim politikama za minimalnu plaću”, navela je.

Smatra kako bi sindikati trebali raditi na kolektivnim ugovorima i poboljšavanju radničkih prava. “Mi smo za snažno ulaganje u kohezijske politike. Problem stranih radnika su i kolektivni ugovori jer onda oni rade u neadekvatnim uvjetima i to se ne nagleda i naravno da će takav uvoz radne snage dovesti do rušenja cijene rada. Mi nismo za to da se kaže da nema više stranih radnika, no kriv je ustav koji je imao kaotičan i nasumičan uvoz stranih radnika i sve je ovisilo o individualnim poslodavcima i imali ste situaciju da neki onda uzmu radnike, ne plate ih i onda samo uzmu nove”, navela je.

“Naravno da Možemo nije za ilegalne migracije, ali rješenja nisu populistička poput vojske na granici ili seoskih straža. Krijumčari ljudi su užasan problem i sa njima se treba oštrije razračunati. No EU je zatvorila sve sigurne rute i onda se stvara veći pritisak na našu granicu”, rekla je Miloš.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.