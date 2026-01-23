Ministrica Hrstić ima poruku za građane koji žele raskinuti dopunsko s HZZO-om

Pojasnila je da će svi oni koji imaju trajne naloge za plaćanje "dopunskog", dobiti prijedlog za potpisivanje nastavka ugovora dopunskog zdravstvenog osiguranja. Onima koji ne žele nastavak, a ministrica se nada da takvih neće biti, ukinut će se trajni nalog, a onima koji ostaju kod HZZO-a korigirat će se iznos.