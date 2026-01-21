Kome se isplati odjaviti s HZZO-a i uzeti dopunsko kod privatnika?

U Allianzu u ponudi imaju osnovnu policu te prošireni paket s dodatnim pokrićem B listu lijekova. Za mlade do 30 godina cijena osnovnog paketa je sedam eura, a proširenog 10 eura mjesečno. Za osobe od 31 do 40 godina osnovno pokriće košta 7,50 eura, a prošireno 11 eura. Gađanima srednje dobi (od 41 do 50 godina) cijena se penje na 10, odnosno 14,50 eura. Stariji (od 51 do 60 godina) trebaju mjesečno izdvojiti 13,50, odnosno 19,50 eura, a oni iznad 61 godine 24, odnosno 36 eura mjesečno.