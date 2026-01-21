gdje je povoljnije?
Kome se isplati odjaviti s HZZO-a i uzeti dopunsko kod privatnika?
Od 1. veljače polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a poskupljuje s trenutnih 9,29 na 15 eura mjesečno. Za većinu građana to je dosad bila najpovoljnija opcija za pokriće troškova participacije prilikom korištenja javnih zdravstvenih usluga, a sada se stvari mijenjaju jer privatna zdravstvena osiguranja mogu biti povoljnija opcija od HZZO-a.
Privatnici nude više opcija
Treba naglasiti da polica HZZO-a pokriva isključivo troškove participacije dok privatni osiguratelji nude više mogućnosti. Na tržištu djeluje nekolicina privatnih osiguratelja te nude različite kombinacije pokrića. Primjerice, pored participacije, mogu pokrivati troškove poput lijekova s B liste (lijekovi na recept uz nadoplatu), kućnu njegu ili bolničku naknadu.
Neki osiguratelji imaju i pakete usluga koje uključuju dopunsko osiguranje i pokriće određenog seta privatnih usluga.
Tportal je napravio analizu cijena kod privatnika.
Cijena police ovisi o životnoj dobi
Za razliku od HZZO-a, cijena police kod privatnih osiguravatelja nije fiksna te ona ovisi o širini pokrića i o životnoj dobi osiguranika. Mlađe osobe mogu ugovoriti osnovnu policu dopunskog osiguranja već za šest eura mjesečno, za osobe srednje dobi cijena se penje na osam do 10 eura, a stariji građani u pravilu trebaju platiti više od 15 eura.
U Allianzu u ponudi imaju osnovnu policu te prošireni paket s dodatnim pokrićem B listu lijekova. Za mlade do 30 godina cijena osnovnog paketa je sedam eura, a proširenog 10 eura mjesečno. Za osobe od 31 do 40 godina osnovno pokriće košta 7,50 eura, a prošireno 11 eura. Gađanima srednje dobi (od 41 do 50 godina) cijena se penje na 10, odnosno 14,50 eura. Stariji (od 51 do 60 godina) trebaju mjesečno izdvojiti 13,50, odnosno 19,50 eura, a oni iznad 61 godine 24, odnosno 36 eura mjesečno.
UNIQUA također nudi opcije osnovnog pokrića te onog proširenog B listom lijekova, a cijene polica kreću se u sličnom rasponu kao i kod Allianza. Za osnovno pokriće participacije i A listu lijekova iznose od sedam do 18 eura, a ako uključuju i doplatu za lijekove s B liste, koštaju od 9,99 do 35 eura mjesečno, ovisno o dobi.
Croatia osiguranje u ponudi ima osnovno dopunsko te prošireno osiguranje s paketima koji uključuju i određeni broj pregleda u privatnim poliklinikama. Cijena osnovne police kreće se od 9,29 do 24 eura, ovisno o dobi. Paketi koštaju od 12,29 do 17,29 eura, a cijene rastu s obzirom na opseg usluga i životnu dob.
Merkur ima najpovoljnije dopunsko osiguranje za mlade od 18 do 30 godina po cijeni od šest eura mjesečno, a za starije kategorije ona se penje do 21 eura mjesečno. U ponudi imaju i prošireno pokriće, što uključuje bolničku dnevnicu i kućnu njegu za dodatna tri eura mjesečno.
Wiener osiguranje nudi osnovni dopunski (Classic) paket po cijeni od sedam do 23 eura mjesečno, ovisno o dobi. Prošireno dopunsko uključuje i pokriće za lijekove s B liste, a cijene police kreću se od 10,50 do 38 eura mjesečno s obzirom na dob.
Generali osiguranje izdaje police s osnovnim pokrićem, a cijene se kreću u rasponu od 8,36 do 35 eura mjesečno, ovisno o dobi. Uz osnovnu policu, možete ugovoriti dodatno pokriće za kućnu njegu (1,06 eura mjesečno) i dnevnu naknadu za liječenje u bolnici (od jednog do 3,98 eura mjesečno).
Privatnici povoljniji za većinu građana
Analiza cijena polica pokazuje da se većini građana trenutno isplati otkazati ugovor s HZZO-om i prijeći kod nekog od privatnih osiguratelja. Najviše mogu uštedjeti mladi, u nekim slučajevima i više od 50 posto.
Promjena se isplati i građanima srednje dobi, a oni stariji od 50 godina ne mogu puno uštedjeti odlaskom kod privatnika. Ako ste u kategoriji 60 plus, više vam se isplati ostati kod HZZO-a.
