HZZO dopunsko možete raskinuti i od kuće, ali postoji jedna "caka"

Do kraja mjeseca to se može učiniti bez penala, osobnim dolaskom u poslovnice HZZO-a ili slanjem obrasca poštom.
HZZO podiže cijene dopunskog osiguranja. S obzirom na to da cijena raste s 9 na 15 eura mjesečno, mnogi razmišljaju o tome da raskinu ugovore. Do kraja mjeseca to se može učiniti bez penala, osobnim dolaskom u poslovnice HZZO-a ili slanjem obrasca poštom.
Raskid je moguć i putem e-maila, ali ne za svakoga, objasnio je rukovoditelj Službe za strategiju i razvoj dopunskog osiguranja Sven Raić, piše Poslovni dnevnik.
"Netko tko ima napredni elektronički potpis zaista može i putem e-maila poslati zahtjev za raskid ugovora zbog promjene cijene, međutim, svi ostali koji nemaju napredni elektronički potpis, moraju se javiti u naše najbliže područne urede Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i tamo mogu podnijeti taj zahtjev i vlastoručno ga potpisati", istaknuo je Raić.
