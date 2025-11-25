Mlinarić uz Thompsona: Neki balavci odlučuju što će se izvoditi, dok su srpske cajke dobrodošle u Arenu

„Totalno je krivo pitanje treba li Srbija ući u Europsku uniju dok ne kaže gdje su naši nestali. To je humanitarno i civilizacijsko pitanje jer bi se svaki poginuli vojnik na bilo kojoj strani trebao dostojanstveno sahraniti, neovisno čiji je vojnik bio, kao ni o nacionalnosti i vjeri. No, nijedna Vlada ni predsjednik nema pravo staviti potpis za ulazak Srbije u EU dok ispune uvjet iz Poglavlja 23 da Srbija prizna agresiju i isplati ratnu odštetu Hrvatskoj”, poručio je Mlinarić s konferencije za novinare u Saboru.