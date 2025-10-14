Oglas

Možemo: Zašto osobe na dugotrajnom bolovanju nisu dobile povećanje naknade?

N1 Info
14. lis. 2025. 12:04
Nakon što osobe na dugotrajnom bolovanju u rujnu nisu dobile obećano povećanje naknade, a iz Ministarstva zdravstva ne stiže objašnjenje zašto se tako veliki broj ljudi ispustio iz obećanog obračuna, Klub Možemo! u proceduru upućuje Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, najavili su danas na konferenciji za medije saborski zastupnici Ivana Kekin i Damir Bakić.

“S obzirom da je prosječna plaća u Republici Hrvatskoj rasla, u posljednjih 10 godina gotovo 80%, a troškovi života još i više, izostanak valorizacije odnosno usklađivanja osnovice za naknadu plaće osobama koje su privremeno nesposobne za rad ostavlja najteže bolesne građane, koji radi bolesti ne mogu raditi, s primanjima s kojima je nemoguće zadovoljiti osnovne životne, a kamoli radi bolesti često povećane potrebe teških bolesnika. Zakon zato nužno mora propisati uvjete za povećanje kako bi se povećanje naknade moglo ostvariti”, rekao je Damir Bakić.

Promjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju koje su na snagu stupile u kolovozu, gornja granica uvećana je za 76% pa se stvara dojam kao da se svima povećava naknada, navode iz Možemo pa upozoravaju da onima koji primaju naknade između 353 i 656 eura nije se dogodila nikakva promjena.

“To je nepravda prema postojećim korisnicima ali vodi i u nepravde prema novim korisnicima”, pojasnio je Bakić.

Pojasnio je prijedlog izmjena koje Klub Možemo danas stavlja u proceduru:

“Naknade je potrebno redovito usklađivati s porastom prosječne plaće u Republici Hrvatskoj i to na način da se sve naknade plaće čija isplata teče dulje od 6 mjeseci usklađuju od 1. siječnja svake kalendarske godine po stopi promjene prosječne bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini u odnosu na godinu koja joj prethodi”.

Uz to, predviđa se dodatno povećanje naknade za osiguranike koji su dulje vrijeme kontinuirano privremeno nesposobni za rad – u iznosu od 5 postotnih poena za svakih 12 mjeseci trajanja naknade, do propisanog gornjeg limita. Time se, uz sustavno usklađivanje, uvodi i korektivni mehanizam kojim se priznaje specifičan položaj dugotrajno bolesnih građana.

Ivana Kekin podsjetila je da je i dalje nejasno zašto osobe na dugotrajnom bolovanju, poput onkoloških bolesnika, s naknadama između 353 i 565 eura nisu dobile nikakvo povećanje, dok je ministrica 76 postotno povećanje obećala svima:

“Ministrica već tjednima ne želi javnosti reći što se dogodilo, je li došlo do greške ili ova Vlada smatra da se ljudima koji žive s 400 eura naknada i ne treba dizati. Kao predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo, to sam pitanje već četvrti put uputila ministrici Hrstić, kao i HZZO-u, no od konca rujna do danas ne dobivam nikakve odgovore ”.

“Pozivam ministricu još jednom da stane pred javnost i objasni što se dogodilo, pozivam ju da poštuje Sabor i javnost i odgovori na pitanja od javnog interesa, pozivam ju da poštuje i štiti dugotrajne bolesnike - koji nisu zaslužili ovakvo ruganje u lice. Pozivam je i da ispravi nepravdu, a može ju ispraviti i tako da prihvati naš prijedlog izmjena i dopuna Zakona”, rekla je Kekin.

damir bakić dugotrajno bolovanje ivana kekin možemo

