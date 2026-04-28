Na snagu stupila nova pravila: Ova vrsta punjača postaje obavezna za laptope

U raspravi u Europskom parlamentu zastupnici su isticali kako je riječ o mjeri koja istodobno donosi korist potrošačima i okolišu. Malteški izvjestitelj Alex Agius Saliba, iz kluba socijalista i demokrata, upozorio je da kratki životni ciklus uređaja generira oko 11.000 tona e-otpada godišnje samo od odbačenih ili neiskorištenih punjača, uz milijunske troškove njihova zbrinjavanja. „Najjednostavnija rješenja često su najbolja i često najpraktičnija. Jedinstveno rješenje ovakve naravi svake će nas godine poštedjeti tisuća tona e-otpada, omogućiti će ponovnu uporabu starih uređaja, bit će zgodnije za potrošače i istovremeno će nam pomoći da poštedimo okoliš i uštedimo milijune eura na godišnjoj razini“, rekao je, dodajući da će nova pravila podržavati i brzo punjenje te ostaviti prostor za tehnološki napredak, dok će potrošači i dalje moći birati žele li kupiti uređaj s punjačem ili bez njega.