Pucnjava u Ateni: Više je ranjenih, policija traga za napadačem

Naoružani napadač otvorio je vatru na dvije lokacije u središtu Atene, pri čemu je više osoba ranjeno, priopćile su grčke vlasti.
Lokalni mediji navode da je osumnjičenik 89-godišnji muškarac, a policija traga za njim, javljaju iz Sky Newsa.
Napadač je bio naoružan sačmaricom i isprva je otvorio vatru u uredu za socijalno osiguranje u središtu grčke prijestolnice, pri čemu je ranio jednog zaposlenika. Ozlijeđeni muškarac zadobio je rane od gelera na nogama i prevezen je na liječenje. Prema prvim procjenama, njegov život nije u opasnosti, izvijestili su lokalni mediji.
🚨 Shooting in central Athens: An 89-year-old man armed with a shotgun opened fire at a social security office, wounding an employee — then moved to a courthouse, wounding several more on the ground floor. Police operation underway to locate him. Motive still unknown. pic.twitter.com/uTjYrtyUeK— General Quacker | الجنرال كواكر (@general_he42676) April 28, 2026
Istog se muškarca sumnjiči da je kasnije otvorio vatru u prizemlju sudske zgrade u Ateni, gdje je također ranjeno više osoba, priopćila je policija. Motiv napada zasad nije poznat.
Navodno je napadač nakon pucnjave u sudnici bacio kuverte s dokumentima na pod, rekavši da su to razlozi za njegove postupke, prenose lokalni mediji. Snimke državne televizije ERT News prikazuju kako hitne službe prevoze najmanje tri osobe iz zgrade suda u vozila hitne pomoći.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
NAJČITANIJE
Najnovije
