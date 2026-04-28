Pucnjava u Ateni: Više je ranjenih, policija traga za napadačem

N1 Info
28. tra. 2026. 11:37
Naoružani napadač otvorio je vatru na dvije lokacije u središtu Atene, pri čemu je više osoba ranjeno, priopćile su grčke vlasti.

Lokalni mediji navode da je osumnjičenik 89-godišnji muškarac, a policija traga za njim, javljaju iz Sky Newsa.

Napadač je bio naoružan sačmaricom i isprva je otvorio vatru u uredu za socijalno osiguranje u središtu grčke prijestolnice, pri čemu je ranio jednog zaposlenika. Ozlijeđeni muškarac zadobio je rane od gelera na nogama i prevezen je na liječenje. Prema prvim procjenama, njegov život nije u opasnosti, izvijestili su lokalni mediji.

Istog se muškarca sumnjiči da je kasnije otvorio vatru u prizemlju sudske zgrade u Ateni, gdje je također ranjeno više osoba, priopćila je policija. Motiv napada zasad nije poznat.

Navodno je napadač nakon pucnjave u sudnici bacio kuverte s dokumentima na pod, rekavši da su to razlozi za njegove postupke, prenose lokalni mediji. Snimke državne televizije ERT News prikazuju kako hitne službe prevoze najmanje tri osobe iz zgrade suda u vozila hitne pomoći.

atena napad pucnjava ranjenici sudska zgrada

