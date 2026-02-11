Naša Maja Štrbac u Strasbourgu je razgovarala s europarlamentarcem Tomislavom Sokolom. Sokol je komentirao zdravstveni sustav u Hrvatskoj, te kako on korespondira s europskim regulativama. Također, govorio je o uvođenju mehanizma krajnje nužde u svim zemljama članicama EU-a kojim će velike države koje gomilaju lijekove, u slučaju nestašice istih, morati proslijediti zalihe manjim članicama poput Hrvatske.
