Europarlamentarac o zdravstvu

Sokol: Države EU-a koje gomilaju lijekove morat će ih proslijediti drugim članicama u slučaju nužde

author
N1 Info
|
11. velj. 2026. 20:31

Naša Maja Štrbac u Strasbourgu je razgovarala s europarlamentarcem Tomislavom Sokolom. Sokol je komentirao zdravstveni sustav u Hrvatskoj, te kako on korespondira s europskim regulativama. Također, govorio je o uvođenju mehanizma krajnje nužde u svim zemljama članicama EU-a kojim će velike države koje gomilaju lijekove, u slučaju nestašice istih, morati proslijediti zalihe manjim članicama poput Hrvatske.

