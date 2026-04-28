Uhićena 22 budistička redovnika, našli im hrpu droge

Šrilankanske vlasti priopćile su da su na međunarodnoj zračnoj luci u glavnom gradu Colombu uhitile 22 budistička redovnika zbog posjedovanja više od 110 kilograma kanabisa – koji je ilegalan u toj južnoazijskoj zemlji – što predstavlja najveću zapljenu droge na tom terminalu.
Vlasti navode da su muškarci, koji su se vraćali iz Tajlanda, u zračnoj luci Bandaranaike imali kovčege u kojima se nalazilo više od pet kilograma kanabisa po osobi, izvijestio je državni list Daily News, a prenio CNN.
Policija je priopćila da je operacija provedena na temelju dojave. Tvrdi se da je droga bila skrivena u prtljazi pomoću posebno modificiranih lažnih dna.
Šri Lanka ima stroge kazne za kaznena djela povezana s drogom, a zračne luke koriste tehnologiju za otkrivanje ilegalnih predmeta, navodi britansko Ministarstvo vanjskih poslova.
Uhićenja zbog droga mogu rezultirati neograničenim pritvorom bez optužnice te dugotrajnim zatvorskim kaznama u slučaju osude.
Ovaj incident prvi je put da su budistički redovnici uhićeni na toj zračnoj luci zbog krijumčarenja ilegalnih droga, navodi Daily News.
Skupina, koju čine mladići iz različitih dijelova Šri Lanke, otputovala je u Tajland 22. travnja koristeći karte koje je osigurao sponzor, prema pisanju lista koji se poziva na policijske istražitelje.
Šrilankanski Ured za suzbijanje narkotika istražuje jesu li ove aktivnosti krijumčarenja povezane s lokalnim mrežama trgovine drogom. Redovnici će se pojaviti pred sudom u Negombu radi daljnjih pravnih postupaka i istrage, izvijestili su državni mediji.
