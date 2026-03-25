DSA i DMA
Bruxellesu prekipjelo? Što stoji iza novih pritisaka Washingtona na regulatore u Uniji
Sjedinjene Američke Države trebale bi odustati od pokušaja mijenjanja tehnoloških pravila Europske unije, poručili su u utorak visoki zastupnici EU-a.
„U Bruxellesu postoji određena razina zamora kada je riječ o odgovaranju na ove poruke iz Washingtona”, rekao je njemački zastupnik desnog centra Andreas Schwab za POLITICO. Schwab je reagirao na poziv američkog veleposlanika pri EU-u Andrewa Puzdera na nove političke razgovore o digitalnim pravilima EU-a.
U intervjuu za POLITICO u ponedjeljak, Puzder je rekao da se nada kako će glasanje o trgovinskom sporazumu EU-a i SAD-a ovog tjedna u Europskom parlamentu otvoriti prostor za razgovore o ublažavanju digitalnih pravila.
„Ne vidim političku volju u Europskom parlamentu, ali ni u Vijeću, za smanjenje našeg digitalnog zakonodavstva koje se bavi štetnim sadržajem, manipulacijama ili nepoštenim tretmanom startupa i potrošača”, rekao je talijanski socijalist Brando Benifei za POLITICO.
Američka administracija više je puta pokušala ublažiti dva ključna europska propisa — Akt o digitalnim uslugama (DSA) i Akt o digitalnim tržištima (DMA) — za koje tvrdi da nepravedno ciljaju američke tvrtke. EU to odbacuje i poručuje da neće popustiti pod pritiskom.
„Bilo da je riječ o Andrewu Puzderu danas ili drugima prije njega, scenarij ostaje isti: europsko zakonodavstvo prikazuje se kao ‘napad’, dok se zanemaruje činjenica da su ta pravila godinama demokratski raspravljana i donesena u korist potrošača i tvrtki, uključujući i američke”, rekao je Schwab.
Schwab, koji je vodio pregovore u Parlamentu o Aktu o digitalnim tržištima, naglasio je da taj zakon „nije početna ponuda u trgovinskim pregovorima; to je već uspostavljena pravna stvarnost”.
Europski parlament će u četvrtak glasati o nastavku postupka za transatlantski trgovinski sporazum za 2025. godinu, koji su dogovorili EU i SAD.
Puzder je u ponedjeljak pozvao Europski parlament da podrži sporazum, rekavši za POLITICO da bi on omogućio dublju transatlantsku suradnju u području energije, tehnologije i umjetne inteligencije, iako je najavio da će nastaviti tražiti reviziju digitalnih pravila EU-a.
"Opsesija Trumpove administracije"
Benifei, koji vodi parlamentarnu delegaciju za odnose sa SAD-om, upozorio je da će se američki zahtjevi „obiti o glavu” ako prerastu u pritisak u vezi s drugim pitanjima poput trgovinskog sporazuma ili energije.
To je zato što su europski „birači zasićeni prijetnjama, osobito sada kada trpe zbog rasta cijena energije povezanih s ratom na Bliskom istoku”, rekao je.
Cijene nafte dosegnule su najviše razine posljednjih godina nakon što su SAD i Izrael započeli rat protiv Irana, što je među europskim potrošačima izazvalo zabrinutost zbog cijena energije i inflacije.
„Opsesija” administracije Donalda Trumpa pravilima EU-a o tehnologiji „trebala bi nas učiniti sumnjičavima”, rekla je njemačka zastupnica Zelenih Alexandra Geese. „EU bi trebao čvrsto stajati iza svojih pravila i početi ih snažno provoditi”, dodala je u poruci.
"SAD ne postiže baš dobre rezultate"
Govoreći na POLITICO-ovu summitu Competitive Europe u Bruxellesu u utorak, zastupnica Renewa Ana Vasconcelos reagirala je na Puzdera riječima: „Razgovarajmo o tome.”
„Mislim da SAD ne postiže baš dobre rezultate kada je riječ o zaštiti i slobodi govora, osobito pod Trumpovom administracijom”, rekla je Vasconcelos, dodajući da bi europski tehnološki okvir mogao privući američke talente koji u njemu vide „bolje okruženje za sebe”.
Ella Jakubowska, voditeljica politike u organizaciji za digitalna prava EDRi, rekla je da, ako američki tehnološki divovi vrše pritisak na Trumpovu administraciju da lobira protiv zakona poput DSA-a i DMA-a, to „pokazuje da ti zakoni djeluju”.
„Oni osjećaju posljedice kazni i provedbenih mjera”, što je „zapravo dokaz zašto bismo trebali dodatno ojačati ta pravila i koristi koje donose u Europi.”
