Parnom valjku Porin za album godine, Jozinović najbolji novi izvođač godine

U petak je, u Splitu, održana dodjela 33. glazbene nagrade Porin, a Porin u kategoriji Album godine osvojio je Parni valjak za album Kad pčele umiru, Porin za Pjesmu godine osvojila pjesma Kapetan bez broda u izvedbi Olivera Dragojevića, autora Tomislava Mrduljaša, dok je kategoriji Novi izvođač godine Porin osvojio Jakov Jozinović.

Jelusick s albumom Apolitical Ecstasy osvojio je Porin u kategoriji Najbolji album rock glazbe kao i Porin u kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom za skladbu Seasons.

Baby Lasagna sa suradnicima osvojio je Porin u kategoriji Najbolji album pop glazbe za album Dmns& Mosquitoes, kao i Porin u kategoriji Najbolja vokalna suradnja za skladbu Beskonačna osveta 2 koju izvodi s Vojkom V.

Darija Auguštan, Sonja Runje, Tomislav Mužek, Ljubomir Puškarić, solisti; Zbor Bavarskog radija i Ivan Repušić, dirigent osvajaju dva Porina za album Papandopulo: Hrvatska Misa u kategoriji Najbolji album klasične glazbe, ali i kategoriji Najbolja izvedba klasične glazbe za istoimeni album.

Krešimir Petar Pustički osvojio je također dvije statue glazbene nagrade Porin, u kategoriji Najbolja snimka albuma klasične glazbe za album Krešimir Bedek: Klišej, kao i u kategoriji Najbolja produkcija albuma klasične glazbe za album Gordan Tudor & Mislav Režić: Sit Back, Relax, izvođača Gordana Tudora i Mislava Režića.

Goran Martinac osvojio je Porin u kategoriji Najbolja snimka albuma za album Hitmaker - Đorđe Novković, majstori snimanja Goran Martinac i Matt Jones, majstor miksa Goran Martinac, a istoimeni album osvojio je Porin i u kategoriji Najbolji album s raznim izvođačima, autori izdanja Goran Martinac i Klaudija Čular.

Mangroove feat. Mario Bočić osvojili su Porin u kategoriji Najbolja instrumentalna izvedba (izvan klasične i jazz glazbe) za skladbu Odjavna špica s albuma Komad neba, dok je istoimenom albumu pripao i Porin u kategoriji Najbolje likovno oblikovanje, autora Dalibora Barića i Damira Lepura.

U kategoriji Najbolji album alternativne glazbe Porin je osvojila Valerija Nikolovska za album Green Heart (EP), glazbeni producenti: Marin Hraščanec i Viktor Lipić, dok je u kategoriji Najbolji album Hip Hop glazbe Porin pripao Kandžiji za album Trostruki salto, glazbeni producent – Luka Tralić Shot.

Porin za Najbolji album elektroničke glazbe osvojio je ABOP za album Masters Of Afters, glazbeni producent Igor Ivanković.

Porin u kategoriji Najbolja ženska vokalna izvedba osvojila je Gabi Novak za pjesmu Nada, dok je Porin u kategoriji Najbolja muška vokalna izvedba osvojio Marko Tolja za pjesmu Za kraj.

Porin u kategoriji Najbolji video broj osvojio je Roko Crnić za video broj skladbe Gužva, izvođača Porto Morto.

Porin za Najbolji koncertni album osvojilo je Prljavo Kazalište za album Arena Zagreb Live 2024. glazbenog producenta Fedora Boića.