SALVA UVREDA
Netanyahu čestitao "prijatelju Janši", Golob oštro reagirao: Janša poručio – "Smirite se"
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu javno je čestitao Janezu Janši na izboru za predsjednika slovenske vlade. U objavi na društvenoj mreži X napisao je da su se dogovorili kako će zajedno raditi na tome da dvije države vrate na put prijateljstva i suradnje.
Ubrzo nakon toga uslijedila je objava na službenom profilu slovenske vlade na X-u, preko kojeg je odlazeći premijer Robert Golob podijelio svoje mišljenje. Između ostalog, Netanyahua je nazvao ekstremnim političarem, ratnim zločincem i glavnim krivcem za genocid u Gazi.
"Janez Janša tako postavlja Sloveniju na sramotnu stranu povijesti", poručio je Golob.
Kasnije je na Golobove riječi reagirao i Janša, pozvavši odlazećeg premijera da se smiri i prestane zloupotrebljavati profil slovenske vlade.
Janez Janša nakon izbora za predsjednika vlade dobio je brojne čestitke iz inozemstva, a među njima i onu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, javlja N1 Slovenija.
Prijatelj Janša
Kako je naveo Netanyahu, razgovarao je sa "svojim prijateljem Janezom Janšom" i čestitao mu na ponovnom izboru za predsjednika slovenske vlade.
"Poželio sam mu puno uspjeha i dogovorili smo se da ćemo zajedno raditi na tome da naše države vratimo na put prijateljstva i suradnje", napisao je.
Janša je čestitku izraelskog premijera podijelio i na svom profilu na X-u.
Yesterday, I spoke with my friend @JJansaSDS and congratulated him on his re-election as Prime Minister of #Slovenia.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 24, 2026
I wish him much success and we agreed to work together to put our countries back on a path of friendship and cooperation.
Golob: Pod vodstvom Janše Slovenija će biti podrška Netanyahuu
Nedugo nakon Netanyahuove objave reagirao je odlazeći premijer Robert Golob. Njegovo stajalište objavljeno je preko službenog profila slovenske vlade na X-u, budući da Golob osobno nema profil na toj mreži, kao ni njegova stranka.
Prime Minister Dr. Robert Golob: Benjamin Netanyahu today published a message about a conversation with his friend Janez Janša. Under the leadership of Janez Janša, Slovenia will thus be a supporter of Benjamin Netanyahu, an extremist politician, a war criminal, the main culprit…— Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 24, 2026
U objavi stoji:
"Pod vodstvom Janeza Janše Slovenija će biti podrška Benjaminu Netanyahuu, ekstremnom političaru, ratnom zločincu, glavnom krivcu za genocid u Gazi, tlačitelju ljudskih prava palestinskog stanovništva, kontinuiranom kršitelju načela međunarodnog prava i vrijednosti moderne međunarodne zajednice te političaru koji je u Izraelu predmet istraga zbog navodnih prijevara, mita i zloupotrebe povjerenja. Janez Janša tako postavlja Sloveniju na sramotnu stranu povijesti."
Poruka je potom objavljena i na engleskom jeziku.
Janša: "Smirite se"
Na osobnu poruku Roberta Goloba, objavljenu preko službenog vladinog profila, kasnije je reagirao Janša, pozvavši ga da se smiri i prestane koristiti profil slovenske vlade za osobne obračune.
"Objavio sam i sam čestitke – ljudi su pristojni i čestitaju, za razliku od vas – i objavljivat ću ih i ubuduće, kako budu pristizale, od svih predsjednika vlada s kojima Republika Slovenija ima diplomatske odnose. I dalje ćemo se truditi širiti krug prijateljskih država, a ne ga sužavati, kao što ste to činili vi. Koliko je stranih državnika posjetilo vas u posljednje četiri godine?" napisao je Janša.
Zaokret u slovenskoj vanjskoj politici
Dolaskom četvrte vlade Janeza Janše očekuje se značajan zaokret u slovenskoj vanjskoj politici u odnosu na onu koju je vodila vlada Roberta Goloba, posebno kad je riječ o Bliskom istoku.
Umirite se. In prenehajte zlorabljati profil @vladaRS. Objavil sem tudi sam čestitke (ljudje so dostojni in čestitajo za razliko od vas) in jih bom tudi v prihodnje tako kot prihajajo, od vseh predsednikov vlad, s katerimi ima RS diplomatske odnose.— Janez Janša (@JJansaSDS) May 24, 2026
In v prihodnje se bomo… https://t.co/u7sVPV7ikm
Priznanje Palestine bilo je jedno od glavnih pitanja razilaženja između lijevog i desnog političkog bloka. Slovenija je Palestinu, na prijedlog Golobove vlade, priznala 4. lipnja 2024., tjedan dana nakon što su to učinile Španjolska, Norveška i Irska. Iste večeri ispred parlamenta zavijorila se palestinska zastava.
SDS, tada oporbena stranka, pokušala je spriječiti priznanje inicijativom za savjetodavni referendum, ali bez uspjeha. Iz stranke su tada poručili da će priznanje Palestine povući nakon povratka na vlast.
Selidba veleposlanstva, skidanje zastave
Janša je već tijekom posjeta Izraelu u veljači 2024. rekao da bi Slovenija pod njegovom vladom premjestila veleposlanstvo iz Tel Aviva u Jeruzalem. Takav potez u svibnju iste godine formalno je predložio i zastupnik SDS-a Žan Mahnič.
U političkim i diplomatskim krugovima očekuje se da će nova slovenska vlada odmah nakon preuzimanja vlasti ukloniti palestinsku zastavu sa zgrade vlade u Gregorčičevoj ulici. Također se nagađa hoće li ukinuti sankcije koje je Golobova vlada zbog genocida i kršenja ljudskih prava Palestinaca uvela protiv Izraela.
U sklopu tih sankcija odlazeća vlada, osim dvojice izraelskih ministara, nepoželjnom osobom u Sloveniji proglasila je i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare