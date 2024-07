Načelnik Tučepa opisao kako je jedva izvukao živu glavu: “Kao u filmovima sam jurio autom kroz vatru”

Podijeli :

Vatrogasci su obranili kuće od požara u Tučepima nakon borbe koja je trajala cijelu noć.

Načelnik Tučepa Ante Čobrnić je jučer umalo stradao tijekom požara, a za N1 je ispričao što se dogodilo.

“Ja sam se vraćao s ribolova i išao podijeliti te ribe. Nisam ni vidio da gori, vidio sam vatrogasce, ali zapovjednik se nije javio jer je imao posla. Kada sam išao na magistralu vidio sam crvenilo. i došao sam ispod Čovića i bio sam ispod vatre koja nije bila mala, ali to je odjedanput diglo u borovinu, a ona gora je došla do nas. Tu su došle dvije cisterne. Ja sam kao u filmovima jurio autom kroz vatru, ali auto je stradao no ja sam izvukao živu glavu”, rekao je.

Elementarna nepogoda

“Kažu da je ovaj vjetar na refule godi od jake bure koja uguši vatru. Svako malo se vidjelo da se nova fronta otvara. Meni se prvo to činilo bezazleno, no u par minuta je sve okrenulo. Hvala Bogu da nitko nije stradao, no ima materijalne štete”, dodao je.

Kaže kako malo gori iznad zaselka Popeć, odakle je sve počelo.

“Neki turisti su otišli. To se stvarno činilo blizu sinoć, a gosti to nisu doživjeli za razliku od nas”, naveo je Čobrnić.

Tvrdi kako su proteklih godina probili dosta protupožarnih puteva i stvorili uvjete da se može prići kamionima te napravili vodo-spremnike. “To je teško prevenirati, požar nije krenuo iz sela”, rekao je.

Dodao je da treba vidjeti sa županom ima li mogućnosti da se proglasi elementarna nepogoda jer će šteta biti velika. “Općina ima višak od prošle godine od preko 300 tisuća eura i mi ćemo pomoći”, naveo je.

Kaže da je reakcija nadležnih službi bila dobra. “Mislim da je to polako lokalizirano”, istaknuo je.

