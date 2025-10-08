Oglas

NACIONALNO HODOČAŠĆE

Nadbiskup Kutleša predvodio misu za više od dvije tisuće zagrebačkih vjernika u Rimu

Hina
08. lis. 2025. 19:42
nadbiskup dražen kutleša na misi za dan držvnosti
Zagrebačka nadbiskupija

Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša je predvodio misno slavlje za vjernike iz Zagrebačke nadbiskupije koji sudjeluju na Nacionalnom hodočašću u Rim u Godini jubileja, priopćeno je iz Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.

Više od dvije tisuće vjernika iz župa Zagrebačke nadbiskupije okupilo se u bazilici sv. Ambrozija i sv. Karla Boromejskoga u Rimu. Uz Kutlešu su bili zagrebački nadbiskup u miru kardinal Josip Bozanić, pomoćni biskup Ivan Šaško te svećenici koji sudjeluju na hodočašću, kao i oni koji su na službi ili studiraju u Rimu.

Vjernici su prijepodne sudjelovali na redovnoj općoj audijenciji s papom Lavom XIV., a dan ranije Sveti Otac pozdravio ih je na Trgu sv. Petra uoči misnoga slavlja koje je u zajedništvu s hrvatskim biskupima i hodočasnicima predvodio zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Kutleša, stoji u priopćenju.

Dražen Kutleša rim

