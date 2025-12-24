Nadbiskup Uzinić: Kristovo ime ne smije se koristiti kako bi se opravdali strah, prijezir ili mržnja prema bilo kome

Riječki nadbiskup Mate Uzinić u božićnoj poruci upozorio je na sve češće pokušaje da se kršćanstvo i Kristovo ime koriste za opravdavanje netrpeljivosti prema strancima i drukčijima, poručivši da je takav pristup izravno suprotan evanđelju.
„Vjera koja se koristi protiv čovjeka prestaje biti kršćanska vjera“, poručio je Uzinić, dodajući: „Ne smijemo dopustiti da se Krist, koji se poistovjetio sa ‘strancem’, s ‘najmanjima’ i prognanicima, koristi kao sredstvo za borbu protiv onih s kojima se sam poistovjećuje.“
Uzinić je istaknuo da Božić ne smije ostati na razini idile i površne radosti, nego mora potaknuti vjernike na suočavanje sa stvarnošću i izazovima vremena u kojem žive.
„Evanđelje nas poziva ne samo na radost nego i na velikodušnost i nasljedovanje. Traži od nas da se ne zadržimo samo na površini i da božićno vrijeme ne bude bijeg od stvarnosti“, poručio je.
Posebno je upozorio na pojavu da se „netrpeljivost i zatvorenost prema strancima i drukčijima nastoje opravdati obranom kršćanstva i ‘kršćanskih vrijednosti’“.
„Kristovo ime i kršćanska vjera ne mogu se i ne smiju koristiti kako bi se opravdali strah, prijezir ili mržnja prema bilo kome“, naglasio je Uzinić, dodajući da se na taj način „ne brani kršćanski identitet, nego ga se iskrivljuje“.
Govoreći o bijegu Svete obitelji u Egipat, Uzinić je poručio da te evanđeoske retke danas nije moguće čitati bez razmišljanja o ljudima koji bježe od nasilja i ratova, prenosi Index.
„Ne možemo ih čitati, a da se ne zapitamo: gdje je njihov ‘Egipat’? Možda bismo voljeli da njihov ‘Egipat’ bude negdje drugdje, a ne u našoj domovini“, rekao je, podsjetivši na Isusove riječi: „Stranac bijah i primiste me.“
„Gostoprimstvo je trajna dužnost nas kršćana i jedno od bitnih obilježja našeg kršćanskog identiteta“, poručio je, upozorivši da „kršćanstvo koje se poziva na Krista, a odbija stranca, ne brani vjeru nego je izdaje“.
U završnom dijelu poruke nadbiskup je pozvao vjernike da se ne daju „zaraziti glasovima koji pod kršćanskim imenom šire strah i prijezir prema drugima“. „Možda se ne možemo suprotstaviti Herodima našega vremena, ali možemo barem biti palmino stablo koje pruža zaštitu i okrepu putnicima i pridošlicama“, poručio je.
Zaključio je pozivom da Božić bude poticaj na konkretno djelovanje: „Neka nam Božić postane poticaj da živimo pošteno, zauzimajući se za pravdu, prokazujući nasilje i pokazujući suosjećanje sa svakim čovjekom.“
