Nakon subote mnoge bi stvari mogle biti jasnije: “Tko misli da Hrvatska ne može postati Vučićeva Srbija vara se”

Iduće subote u Zagrebu održat će se antivladin prosvjed kojeg organizira jedanaest oporbenih stranke ljevice i centra. Čelnici nekih od tih stranaka okupili su se na Saboru IDS-a odakle su se mogli čuti pozivi da se formira šira oporbena koalicija protiv HDZ-a. I dok je Možemo! odlučno u stavu da na izbore izađe samostalno, šef SDP-a Peđa Grbin poručuje - naša vrata su otvorena!

U Poreču danas svečano. IDS uoči 37. rođendana okuplja članove, istomišljenike, koalicijske partnere. “Ono što mi osjećamo na terenu, ono što mi vidimo, ono što na kraju krajeva govore i brojke jest da IDS, da naša koalicija dobro stoji i da možemo očekivati izvrstan rezultat na predstojećim izborima”, kaže predsjednik IDS-a Dalibor Paus.

Hoće li uz njih, osim Fokusa, Reformista i PGS-a stajati još netko? Otvoreni smo za suradnju, kaže Davor Nađi iz Fokusa , potvrđuje Čačićeva desna ruka – Natalija Martinčević.

“Mi smo kao što je rekao i Paus otvoreni za daljnje dogovore i s drugim strankama koje dijele naše vrijednosti. U kojem smjeru će to ići to ćemo tek vidjeti”, tvrdi Nađi.

“Mi zaista možemo dati konkretne rezultate, mi možemo učiniti ovu državu boljom i uspješnijom. Rezultati koji su iza nas govore u prilog tome”, dodaje Martinčević.

Umjeren, ali opet otvoren je nekad najmlađi, a danas najdugovječniji hrvatski gradonačelnik i predsjednik PGS-a Darijo Vasilić. “Ocjenjujem da je teško da će doći do neke puno veće suradnje na lijevom centru, posebno teško sa SDP-om i s Možemo, ali naravno vjerujemo da može doći do suradnje s puno drugih političkih opcija”, rekao je.

Tko misli da Hrvatska ne može postati Vučićeva Srbija ili Orbanova Mađarska vara se, ističe čelnik Socijaldemokrata Davorko Vidović. Svjestan je stare parole “zajedno smo jači.”

“Lijevo-liberalna, centristička oporba bi morala pronaći najbolji način da format koji će biti za izlazak na izbore bude takav da omogući maksimalnu efikasnost. To ne mora biti nužno jedna . koalicija, ali ne smijemo imati 56 lista”, tvrdi Vidović.

O koaliciji još ne razmišlja, kaže Grbin, ali i on je otvoren. “Pitali ste me to jedno sto puta u zadnje dvije godine. Vrata su otvorena, ali to nije razgovor koji ćemo voditi u narednih 5, 6 dana”, rekao je.

U fokusu je sad prosvjed polu-ujedinjene oporbe. “Sve što radite od izbora do izbora je predizborni skup tako da i ovo jeste. Dakle, građanima treba pokazati da postoje i političke snage i da postoji snaga koja može, možda, ipak i preuzeti vlast i Hrvatsku učiniti boljom zemljom nego što je sada”, smatra Paus.

Ostat ćemo otvoreni prije donošenja ikakvih zaključaka i pričekat ćemo subotnji prosvjed na Markovom trgu kada bi mnoge stvari mogle postati jasnije.

