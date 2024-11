Evo kad u Zagrebu kreće duža naplata parkiranja u 1. zoni

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u utorak da će se sredinom studenoga u prvoj zoni, u najužem centru grada, produžiti naplata parkiranja radnim danom i subotom do ponoći, a nedjeljom parkiranje više neće biti besplatno nego će se naplaćivati do 15 sati.

Prijedlog stanara centra

“Ta naplata je trenutno do 22 sata radnim danom, a produžit će se do ponoći. Subotom je naplata do 15 sati, a produžit će se do ponoći. Nedjeljom je parkiranje u prvoj zoni bilo besplatno, a od sredine studenoga naplaćivat će se do 15 sati”, najavio je Tomašević na konferenciji za novinare.

To je bio prijedlog stanara centra grada u javnom savjetovanju o blokovima, istaknuo je Tomašević dodavši da im se išlo ususret jer će tako lakše moći naći parking u večernjim satima.

Tomašević je najavio da će se taj prijedlog naći na sjednici Gradske skupštine, koja je zakazana za 7. studenoga, kada će se razmatrati i dosta točaka vezanih za vodnu infrastrukturu jer se od 1. siječnja Zagreb mora uskladiti sa zakonskom regulacijom o spajanju s vodnim područjima susjednih gradova.

Poručio je kako je još prerano za reakciju na uvođenje blokovskog parkiranja, od njegova uvođenja 26. listopada obrađeno je 9258 zahtjeva, većina online, čime je opovrgnuo optužbe da online sustav ne funkcionira. Dnevno se, kaže, online ili dolaskom u korisnički centar Zagrebačkog holdinga obavi oko tisuću autorizacija.

“Treba proći vrijeme da bi vidjeli sve efekte, ali očekujem da će se smanjiti broj povlaštenih parkirnih karata jer to više nije isplativo onima koji su imali fiktivna prebivališta ili boravišta u centru grada, kao i stanarima centra koji su ih kupovali jer su mogli besplatno parkirati po cijelom gradu”, rekao je Tomašević.

Radovi na Jadranskom mostu završit će do kraja godine

Također je izjavio da će radovi na Jadranskom mostu završiti do kraja godine, a nada se da će mostom tada ponovno voziti tramvaji, a ako ne krenut će u siječnju.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je da će u travnju početi gradnja tramvajske pruge u Heinzelovoj ulici, vrijednost investicije je 45 milijuna eura jer uz tramvajsku prugu od osam kilometara uključuje i veliki kolektor kanalizacije, pa je to ujedno obnova vodne infrastrukture.

Na pitanje postoji li mogućnost da do lokalnih izbora vrate ime “Trg maršala Tita”, Tomašević je odgovorio kako ne postoji ni teoretska mogućnost jer procedure za promjene naziva ulica i trgova traju preko godinu dana i uključuju i državne institucije. Istaknuo je da su se fokusirali na promjenu imena ulica koje su nazvane po ustaškim dužnosnicima, imena četiri takve ulice su izmijenjene, a četiri su u postupku izmjene.

Tomašević je kraj Avenije Gojka Šuška obilježio početak sezone sadnje novih 8000 stabala, koja će se zasaditi na oko tisuću lokacija u svih 17 gradskih četvrti, što će stajati oko tri milijuna eura. Oko tri četvrtine stabala doći će iz gradskog rasadnika Zrinjevca, a četvrtinu će kupiti.

