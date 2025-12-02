Nema države niti naroda koji danas živi uz visoku stopu tolerancije i sloboda, a uz duboku bol naroda radi zla totalitarnog jugoslavenskog režima i tzv. antifašista koji su tvoreći socijalističku državu utemeljenu na komunističkom nasilnom urušavanju temeljnih ljudskih prava, diktaturom vladajućih struktura bili gori fašisti od fašizma i nacizma do tada.