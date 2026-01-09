Ne nasjedajte na lažni video! Milanović ne reklamira brzu zaradu na N1 televiziji!

Radi se o još jednoj investicijskoj prevari koja kruži društvenim mrežama.
Premda se neprestano upozorava da nema brze zarade, da ne postoji čarobna investicija koja će vratiti milijune u kratkom roku, da nitko ne poklanja novac, prevare takvog tipa i dalje kruže internetom i društvenim mrežama, i to prilično uspješno, javlja Faktograf.
Posljednji takav lažni video pojavio se na Facebooku i donosi obećanje predsjednika države Zorana Milanovića na N1 televiziji prema kojem svatko može u mjesec dana zaraditi 30.000 eura, s ulogom od samo 250 eura.
Iako, dakle, izgleda kao da je snimka objavljena na N1 televiziji, na Facebooku ju je podijelila stranica Quantum Move.
Sumnjiva stranica
Faktograf napominje kako korisnik može odmah primijetiti da se radi o sumnjivoj stranici na Facebooku jer ima samo 19 pratitelja, nema niti jedne objave, a od informacija o stranici, gdje se uobičajeno nalaze adresa, kontakt broj telefona ili mail i slični podaci, postoji samo datum registracije na Facebooku – rujan 2025. To je indikator da je stranica namijenjena isključivo oglašavanju.
Ladišić: N1 nije objavio niti podržava takav sadržaj
“Video koji se širi mrežama je lažan. N1 nije objavio niti podržava takav sadržaj i nema nikakve veze s navedenim videom. Sve tvrdnje u tom videu su netočne i ne temelje se na provjerenim činjenicama. Ovo je samo još jedan od primjera koliko je važno razlikovati stvarnost od umjetnih, izmišljenih, lažno i opasno kreiranih video sadržaja”, kazao je Tihomir Ladišić, news direktor N1 Hrvatska.
Zoran Milanović ne reklamira investicijske platforme
Ovo nije prvi put da se lik Zorana Milanovića koristi za prevare generirane umjetnom inteligencijom. Društvenim se mrežama širio izmišljeni intervju Milanovića za RTL kojim se pokušavalo ljude navabiti na kupovinu kriptovaluta, kao i jedan u kojem je predsjednik navodno poticao građane na ulaganje u trgovinsku platformu MOL-a, naftne kompanije koja je većinski vlasnik INA-e.
Kako hrvatski zakoni i institucije tretiraju online prijevare, koji su najčešći tipovi prevara i kako se zaštiti, pročitajte u tekstu Udruge Faktograf.
