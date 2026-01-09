Ne nasjedajte na lažni video! Milanović ne reklamira brzu zaradu na N1 televiziji!

Faktograf napominje kako korisnik može odmah primijetiti da se radi o sumnjivoj stranici na Facebooku jer ima samo 19 pratitelja, nema niti jedne objave, a od informacija o stranici, gdje se uobičajeno nalaze adresa, kontakt broj telefona ili mail i slični podaci, postoji samo datum registracije na Facebooku – rujan 2025. To je indikator da je stranica namijenjena isključivo oglašavanju.