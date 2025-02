Ni ova inauguracija neće biti dosadna. “Navikli smo na pompu na Markovu trgu. Milanović je promijenio igru”

Podijeli :

Sljedećeg utorka, 18. veljače, bit će održana inauguracija predsjednika Republike Zorana Milanovića nakon što je 12. siječnja, u drugom krugu predsjedničkih izbora, osvojio novi mandat.

Inauguracija će biti održana na isti datum kao i ona prethodna 2020. godine i u istom prostoru.

Milanović objasnio zašto ne želi inauguraciju na gradskom trgu: “Nije vrijeme za razmetanje”

“Nakon razmišljanja i dilema odlučio sam da ipak bude ponovno u Uredu predsjednika na Pantovčaku. Nisam bio sto posto siguran što činiti, kao što sam bio siguran prije pet godina, ali iskreno govoreći nisam ni sebe uspio uvjeriti u utemeljenost promjene odluke – ako prije pet godina nisam išao na Markov trg, što bi sada tamo radio? Nastavljao kampanju”, izjavio je Zoran Milanović nedugo nakon izborne pobjede.

Tko će doći i tko će pjevati?

Prethodno se u javnosti spominjala mogućnost da inauguracija bude održana na Markovu trgu u Zagrebu gdje bile upriličene sve ceremonije svečanog polaganja prisege novoizabranih predsjednika i predsjednice Republike od 1992. pa do 2015. godine. Čak se spominjala mogućnost da Milanović ovoga puta položi prisegu na Trgu bana Jelačića kako bi tom činu prisustvovalo što više građana. Na koncu, on se ponovno odlučio za skromniju i odmjereniju ceremoniju na Pantovčaku.

Novi test za vladajuću koaliciju: Milanović poziva Ivana Penavu na inauguraciju

Proteklih dana i tjedna s puno se političkih strasti govorilo o sadržaju predstojeće inauguracije, ponajviše u sjeni neprestanog javnog sukoba predsjednika Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Postavljana su pitanja tko će biti pozvan, a tko neće; tko će se odazvati, a tko možda iz političkog oportunizma neće htjeti doći. Na koncu je predinauguracijska “napetost” dobila i estradnu notu sažetu u pitanja tko će i koje pjesme pjevati na inauguraciji?

Poznat soundtrack inaugracije

Postavljači potonjih pitanja očito su imali na umu inauguraciju iz 2020. kada je državnu himnu otpjevala Josipa Lisac. Njezina izvedba “Lijepe naše” izazvala je mnogo kontroverzi – neki su smatrali da je svečanu pjesmu dovela do neprepoznatljivosti – a o tom nastupu još se i danas živo govori.

Sudbinsko pitanje tko će pjevati na ovoj Milanovićevoj inauguraciji pratilo je i sudbinsko potpitanje hoće li se na Pantovčaku zapjevati i trenutni hit Marka Perkovića Thompsona “Ako ne znaš što je bilo”.

Djevojčica Chriztel pjevat će na inauguraciji Milanoviću: “Jako sam sretna, prevelika je to čast”

U utorak su iz Ureda predsjednika presjekli sve nedoumice objavivši da će himnu otpjevati klapa Hrvatske ratne mornarice “Sveti Juraj” te da će klapa Trogir izvesti “Bodulsku baladu”, Sinjska klapa pjesmu “Cetina”, Chritzel Renae Aceveda pjesmu “Dej mi Bože oči sokolove”, a Ansambl LADO fragmente iz “Slavonske kraljice”. To je čitav soundtrack ovogodišnje predsjedničke inauguracije. Inače, Chriztel je učenica sedmog razreda Osnovne škole Sveti Martin na Muri koja je prije četiri godine s roditeljiam doiselila u Hrvatsku s Filipina.

Recidiv iz vremena Franje Tuđmana

S obzirom na česte tvrdnje o protokolarnoj funkciji Predsjednika Republike i malim ovlastima koje nosi, postavlja se pitanje vlada li prevelika pompa oko same inauguracije.

Komunikacijski stručnjak Petar Tanta kaže da je pompoznosti bilo u inauguracijama koje su održavane na Trgu svetog Marka, a za što kaže da su bile “recidiv iz vremena Franje Tuđmana” i polupredsjedničkog sustava kakav je u Hrvatskoj bio do 2000. i u kojemu je predsjednik bio središnja politička figura.

Grmoja: Koliko znam, Milanović na inauguraciju nije pozvao nikoga od centra na desno

“Navikli smo na pompozne inauguracije na Markovu trgu. Onda je Milanović došao i promijenio tu igru. Zato nam je sve to još uvijek novo, a kad je nešto novo, onda je automatski i intersantno. Još nam je interesantnije kada su politika i državni novci u pitanju. Zato se oko toga vrti sva ova priča. Kada bi, recimo, Hrvatski sabor odlučio svoju konstituirajuću sjednicu održati na nekakav drugačiji način, nebitno sada kakav, svima bi to bilo interesantno i bila bi i to vijest”, smatra.

“Poziv maloj Nepalki je odličan potez”

Milanović je, kaže, ceremoniju sveo u umjerene okvire.

“Imali smo prošli puta Josipu Lisac koja je pjevala himnu, što je po meni bila sjajna priča. Mislim da bi kroz tu inauguraciju trebali slaviti našu kulturu i baštinu. Stoga mislim i da je dobro što se o svemu tome vodi rasprava. I to što će mala Nepalka pjevati na inauguraciji smatram odličnim potezom koji šalje izuzetno pozitivnu poruku”, rekao nam je Tanta.

